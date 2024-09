Klasemen Liga Spanyol Pekan Ketujuh: Real Madrid Kalahkan Alaves 3-2, Mbappe Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid melanjutkan tren kemenangan dengan mengatasi perlawanan Alaves 3-2 dalam pekan ketujuh Liga Spanyol 2024/25 di Santiago Bernabeu pada Rabu dinihari WIB, 25 September 2024.

Dua gol Madrid dicetak di babak pertama lewat Lucas Vazquez dan Kylian Mbappe. Rodrygo membuat gol ketiga Madrid di babak kedua sebelum Alaves mencetak dua gol melalui Carlos Benavidez dan Kike Garcia.

Hasil ini membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti itu kukuh di posisi kedua klasemen sementara dengan 17 poin, selisih satu poin dari Barcelona di puncak. Sedangkan Alaves berada di posisi delapan dengan 10 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Spanyol.

Baru semenit laga berjalan, Madrid sudah membuka skor 1-0 lewat Lucas Vazquez setelah menyambar bola di kotak penalti hasil umpan tarik Vinicius Junior dari sisi kiri.

Madrid terus menekan pertahanan Alaves dan tidak memberikan tim tamu kesempatan untuk mengembangkan permainan.

Meski menguasai permainan, buruknya penyelesaian akhir dan rapatnya pertahanan Alaves membuat gol tambahan baru terjadi pada menit ke-40.

Mbappe menggandakan keunggulan Madrid. Jude Bellingham memberikan umpan terobosan ke Mbappe yang dituntaskan dengan sepakan di depan gawang. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0.

Gol tersebut adalah yang ketujuh untuk Mbappe Real Madrid dalam sembilan penampilan di semua kompetisi.

Setelah unggul dua gol di babak pertama, Madrid melanjutkan tekanan mereka dan membuahkan gol ketiga pada menit ke-48. Kali ini Vazquez yang jadi arsitek gol yang dibuat Rodrygo.

Rodrygo menusuk dari sisi kanan untuk kemudian memasuki kotak penalti. Dia kemudian melepaskan sepakan menyilang dari sudut sempit, yang menjebol tiang jauh gawang. Kedudukan menjadi 3-0.

Unggul tiga gol membuat Madrid mengendurkan tekanan sehingga Alaves bisa leluasa membangun serangan. Mereka bisa memperkecil skor jadi 1-3 pada menit ke-85 lewat Carlos Benavidez.

Benavidez berada di depan kotak penalti untuk menuntaskan sepakan jarak jauh ke pojok kanan gawang Thibaut Courtois.

Courtois harus kembali kebobolan semenit kemudian. Kike Garcia menusuk di sisi kanan kotak penalti dan bisa menembak ke tiang jauh meski dikawal satu pemain Madrid.

Gol ini membangkitkan semangat Espanyol untuk bisa menyamakan skor. Namun, hingga akhir laga Madrid tetap menang 3-2.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Ketujuh

(Live Bein Sports)

Rabu, 25 September 2024

Sevilla vs Valladolid 2-1

Valencia vs Osasuna 0-0

Real Madrid vs Alaves 3-2

Kamis, 26 Sepember 2024

00:00 Girona vs Rayo Vallecano

02:00 Barcelona vs Getafe

Jumat, 27 Sepetember 2024

00:00 Espanyol vs Villarreal

00:00 Las Palmas vs Betis

02:00 Celta Vigo vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

