Liga 1 Pekan Ketujuh Berlangsung Mulai Kamis Ini 26 September 2024: Simak Jadwal Live, Klasemen, dan Top Skornya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ketujuh. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Kamis, 26 September, hingga Senin, 30 September 2024.

Pada Kamis hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yang sama-sama disiarkan langsung Indosiar. Kedua laga itu adalah PSIS Semarang vs Arema FC dan PSS Sleman vs Malut United.

Ini akan menjadi duel tim-tim yang menghuni posisi di luar 10 besar. Dari tim yang akan berlaga itu, PSIS Semarang menempati posisi tertinggi dalam klasemen, yakni ke-11 dengan nilai 7 dari 6 laga.

Malut United, Arema FC, dan PSS Sleman ada di posisi berikutnya, yakni ke-13, 14, dan 17. Dari keempat tim ini hanya PSS yang mampu menang pada pekan sebelumnya. Mereka meraih kemenangan pertama musim ini dengan mengalahkan Arema 3-1.

Pada hari-hari berikutnya, sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Persebaya vs Dewa United, Madura United vs Persib Bandung, dan Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Jadwal Liga 1 Pekan Ketujuh

Kamis, 26 September 2024

15:30 PSIS Semarang vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

19:00 PSS Sleman vs Malut United (Indosiar, Vidio).

Jumat, 27 September 2024

15:30 Bali United vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:00 Persebaya vs Dewa United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 28 September 2024

15:30 Persik Kediri vs PSBS Biak Numfor (Indosiar, Vidio)

19:00 Madura United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Minggu, 29 September 2024

15:30 Semen Padang vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

Senin, 30 September 2024

19:00 Borneo vs Persita (Vidio).

Klasemen Liga 1

Top Skor Liga 1

4 gol:

Nermin Haljeta (PSM Makassar).

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Privat Mbarga (Bali United)

Moussa Sidibe (Persis Solo)

Tyronne Del PIno (Persib Bandung)

Lucas Morelatto (Barito Putera)

Kenneth Ngwoke (Semen Padang)

Bruno (Persebaya Surabaya)

Ramiro Fergonzi (Persik)

Leo Gaucho (Borneo FC)

Lulinha (Madura United).

2 gol:

Dimas Drajad (Persib Bandung)

David da Silva (Persib Bandung)

Ryo Matsumura (Persija)

Christophe Nduwarugira (Borneo FC)

Julian Velasquez (PSBS Biak)

Malik Risaldi (Persebaya Surabaya)

Mariano Peralta (Borneo FC)

Youssef Ezzejjari (Barito Putera)

Luan (Arema)

Egy Maulana Vikri (Dewa United)

Ze Valente (Persik)

Alex (Dewa United)

Hokky Caraka (PSS).

