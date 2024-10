Cerita Aktor Hollywood Keanu Reeves Jalani Debut Balapan Mobil di Indianapolis Motor Speedway

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor senior Hollywood, Keanu Reeves, mulai menjajal olahraga otomotif dengan lebih serius. Ia baru saja menjalani debut balap mobil profesionalnya pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Bintang utama film The Matrix ini tancap gas dalam ajang Indianapolis Motor Speedway yang legendaris. Reeves mengemudikan mobil BRZRKR No. 92, sekaligus sedang mempromosikan novel grafisnya The Book of Elsewhere. Ia menjadi rekan Cody Jones dari Dude Perfect.

Saat balapan, Reeves sempat terpelintir ke rumput pada satu titik selama balapan, sebelum ia kembali masuk trek dan melanjutkan balapan. Ia berputar ke rumput tanpa tabrakan di pintu keluar Tikungan 9, sedikit lebih dari setengah jalan melalui balapan 45 menit.

Ia masuk kembali dan terus mengemudi, menandakan aktor yang belakangan dikenal dengan karakter John Wick ini tidak terluka. Reeves, yang lolos kualifikasi pada urutan ke-31 dari 35 mobil, melaju hingga posisi ke-21 dan berhasil menghindari kecelakaan putaran pertama di Tikungan 14. Sang aktor akhirnya finis pada urutan ke-25 dari 35 mobil yang melaju dalam balapan Indianapolis Motor Speedway itu.

Reeves, yang kini berusia 60 tahun, selanjutnya berkompetisi di Indianapolis dalam ajang Toyota GR Cup pada akhir pekan lalu. Itu merupakan seri balap spesifikasi Toyota dan seri pendukung untuk acara mobil sport Indy 8 Hour pada akhir pekan. Dia mengikuti balapan kedua pada Minggu, 6 Oktober 2024.

Reeves, yang juga membintangi John Wick, sebenarnya tidak asing dengan dunia balap. Ia adalah mantan peserta Toyota Grand Prix of Long Beach dalam balapan selebritas. Ia kemudian memenangkan ajang tersebut pada tahun 2009.

Usai menjajal balapan di Indianapolis, Reeves dijadwalkan menghadiri pemutaran perdana film Speed pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, di Los Angeles bersama lawan mainnya dalam film legendaris itu, Sandra Bullock. Acara tersebut sekaligus memperingati 30 tahun film Speed yang rilis pada 1994 dan sempat meraih box office serta menjadi film terlaris di berbagai belahan dunia.

