Hasil Kualifikasi F1 Belgia: Hamilton Ungguli Vettel

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, mampu merebut posisi start terdepan untuk balapan Formula 1 atau F1 Grand Prix Belgia. Dalamm sesi kualifikasi Sabtu malam, pembalap Inggris ini mampu mengungguli rivalnya dari Ferrari, Sebastian Vettel, serta pembalap Prancis dari tim Force India, Esteban Ocon.

Saat ini Hamilton masih memuncaki klasemen umum pembalap dengan 213 poin. Vettel di posisi kedua dengan 189 poin. Sedangkan Kimi Raikkonen (Ferrari) di urutan ketiga dengan nilai 146.

Hasil kualifikasi F1

1. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m58.179s

2. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari + 0.726s

3. Esteban Ocon FRA Racing Point Force India F1 Team + 3.672s

4. Sergio Perez MEX Racing Point Force India F1 Team + 3.715s

5. Romain Grosjean FRA Haas F1 Team + 3.943s

6. Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari + 4.492s

7. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing + 4.590s

8. Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing + 4.760s

9. Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team + 6.754s

10. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport no time

11. Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda 1m43.844s

12. Brendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso Honda 1m43.865s

13. Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m44.062s

14. Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m44.301s

15. Nico Hulkenberg GER Renault Sport Formula One Team no time

16. Carlos Sainz Jr. ESP Renault Sport Formula One Team 1m44.489s

17. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team 1m44.917s

18. Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing 1m44.998s

19. Lance Stroll CAN Williams Martini Racing 1m45.134s

20. Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team 1m45.307s