Hasil NBA: Anthony Davis dan LeBron James Antar Lakers Bekuk Grizzlies

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Davis dan LeBron James masing-masing mencetak 26 poin untuk memimpinLos Angeles Lakers menang 94-92 atas tuan rumah Memphis Grizzlies dalam lanjutan NBA di FedExForum, Memphis, Selasa malam atau Rabu WIB.

LeBron James juga membuat 11 rebound dan tujuh assist, sementara Davis melakukan 10 rebound dan memblokir tiga tembakan untuk Lakers, yang memenangi pertandingan keempat berturut-turut.

Sementara itu, Jonas Valanciunas menyumbang 13 poin dan 11 rebound, dan Gorgui Dieng serta Dillon Brooks juga mencetak 13 poin untuk Memphis.

Memulai pertandingan, skor 8-0 dicetak Lakers memberi mereka keunggulan 10-3 di awal, tetapi Grizzlies bangkit lewat para pemain cadangan untuk menciptakan keunggulan 24-19 memasuki kuarter kedua.

Di kuarter kedua, tuan rumah terus unggul. Tetapi Lakers membuntuti dengan selisih empat poin 49-45 hingga pertama.

Grizzlies memperpanjang keunggulan menjadi 65-58 dengan waktu tersisa 3:45 di kuarter ketiga, sebelum James menyamakan kedudukan.

Memphis kembali unggul 66-65 melalui lompatan berputar Valanciunas.

Sebuah tembakan tiga poin pada awal kuarter keempat memberi Memphis keunggulan 71-67, sampai tembakan tiga angka Davis membuat Lakers unggul 80-79 dengan sisa waktu 4:22.

Pertandingan sempat berimbang 81-81, sebelum Davis dan James memberi Lakers keunggulan 86-81 dengan sisa waktu 1:35 menit.

James melakukan turn around jumper untuk mempertahankan keunggulan dengan selisih lima poin di sisa waktu 1:03, dan James kemudian memblokir tembakan Brandon Clarke dengan sisa waktu 49,4 detik. Sang juara bertahan LA Lakers pun mengunci kemenangan dengan skor 94-92.

Hasil pertandingan lain (tuan rumah ditulis dengan huruf kapital):

BROOKLYN 130 vs Utah 96

LA Lakers 94 vs MEMPHIS 92

DENVER 123 vs Minnesota 116

San Antonio 116 vs LA CLIPPERS 113.