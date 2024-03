Profil Luka Doncic, Pebasket Muda yang Mencetak Triple-Double Rekor Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebasket Dallas Mavericks Luka Doncic, belakangan menjadi sorotan, karena berhasil triple double dengan mencetak lebih dari 30 poin dalam enam pertandingan berturut-turut. Keberhasilan ini diraih saat Dallas Mavericks mengalahkan Detroit Pistons dengan skor 142-124 di Little Caesars Arena Detroit pada Minggu, 10 Maret 2024.

Mengenal Luka Doncic

Luka Doncic lahir di Ljubljana, Slovenia, pada 28 Februari 1999. Ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik saat ini di National Basketball Association (NBA). Ia berperan sebagai point guard untuk tim Dallas Mavericks.

Dikutip Britannica, Doncic anak dari pebasket profesional, Sasa Doncic. Luka Doncic berminat bermain basket sejak usia dini, karena sering menonton pertandingan ayahnya. Ia mendalami basket sebagai untuk Olimpija pada usia 8 tahun.

Pada usia 13 tahun, Doncic telah menandatangani kontrak pro dengan Real Madrid, meninggalkan keluarganya untuk masuk akademi tim di Spanyol. Selama musim 2014-2015 ia debut bersama Real Madrid. Ia menjalani musim terobosan pada 2016-2017, dengan rata-rata mencetak 7,8 poin, 4,2 assist, dan 4,5 rebound setiap game di Euro League.

Pada 2017 ia dan guard Miami Heat Goran Dragic memimpin Slovenia meraih medali emas di Federation Internationale de Basketball Amateur atau FIBA Euro Basket. Doncic secara efektif menggunakan ukuran dan kekuatannya di lapangan.

Saat hampir berusia 21 tahun, Doncic telah finis dengan rata-rata skor tertinggi kedua dalam liga. Ia juga menghasilkan 21 dari 25 triple double yang menjadi rekornya sebelum ulang tahunnya ke 21. Dikutip dari situs web NBA, angka itu terkategori yang terbanyak yang dilakukan pemain sebelum berusia 21 tahun.

Doncic mulanya dipilih oleh Atlanta pada 2018. Dia memegang rata-rata karier 24,7 poin, 8,5 rebound, 7,3 assist, 1,1 steal, dan 32,8 menit setiap game dalam 133 game semua start bersama Mavericks.

Setelah musim pertama yang membuatnya mendapat penghargaan Kia Rookie of the Year pada 2018-2019, Doncic mengumpulkan penghargaan All NBA First Team pada 2019-2020. Ia menjadi pemain kelahiran Eropa termuda yang menjadi starter di All Star Game. Pada usia 21 tahun, 168 hari di musim reguler 2019-2020, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang memimpin liga dalam triple double.

