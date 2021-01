Jadwal Toyota Thailand Open Sabtu: 2 Wakil Kejar Tiket Final, Live di TVRI

TEMPO.CO, Jakarta - Dua wakil Indonesia akan berjuang di babak semifinal turnamen bulu tangkis Toyota Thailand Open di Impact Arena Bangkok, Thailand, Sabtu, 23 Januari 2021. Aksi mereka akan disiarkan langsung TVRI, mulai 11.00 WIB.

Pasangan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan tampil paling pertama. Mereka, yang menjadi unggulan kelima, akan menantang unggulan ketiga asal Korea Selatan Lee So Hee/Shin Seung Chan.

Apriyani menyatakan ia dan rekannya akan tampil habis-habisan.

"Kami tidak ingin kalah. Kami ingin menang. Semangat itu merupakan sumber energi kami dalam menghadapi laga esok hari,” kata Apriyani dikutip dari laman BWF, Jumat.

Berdasarkan catatan BWF, laga tersebut akan menjadi pertemuan keenam bagi kedua pasangan itu. Dari lima pertemuan sebelumnya, Greysia/Apriyani sudah mengantongi empat kemenangan.

Meski demikian, apabila ditengok dari segi peringkat, Lee/Shin lebih diunggulkan karena saat ini berada di rangking keempat dunia, sedangkan Greysia/Apriyani bertengger di urutan kedelapan dunia.

Kedua pasangan ini terakhir bertemu di babak semifinal ajang Yonex Thailand Open 2021 yang baru saja digelar pekan lalu. Waktu itu, Greysia/Apriyani menang rubber game atas pasangan dari negeri ginseng tersebut dengan skor 15-21, 21-15, 21-16.

Pada partai kedua, pasangan ganda putra Indonesia Hendra Setiawan/Mohamad Ahsan akan menghadapi wakil Taiwan Lee Yang/Wang Chi-Lin. Catatan pertemuan keduanya menunjukkan keunggulan bagi The Daddies dengan skor 6-2. Pertandingan terakhir mereka terjadi di perempat final Indonesia Masters 2020.

"Kami akan bertemu Lee/Wang di babak selanjutnya. Mereka juara di pekan lalu, kami akan berusaha dengan kemampuan terbaik untuk besok," tutur Hendra soal persiapannya di semifinal.

Jadwal wakil Indonesia di turnamen bulu tangkis Thailand Open Sabtu (live TVRI):

Ganda putri: Greysia Polii/Apriyani vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan), 11.00 WIB.

Ganda putra: Hendra Setiawan/Mohamad Ahsan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan), sekitar 12.00 WIB.