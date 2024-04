Jadwal Bola Voli Proliga 2024 Sabtu, 27 April 2024: 3 Laga Live, Tim Megawati Hangestri Beraksi Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2024 akan memasuki hari ketiga, Sabtu, 27 April 2024. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Tim putri Jakarta BIN akan kembali beraksi. Mereka akan mengejar kemenangan kedua setelah pada hari pertama Jakarta Livin Mandiri. Hari ini, aksi Megawati Hangestri dinantikan suporter setelah absen pada partai perdana karena kurang fit.

Perjuangan Jakarta BIN untuk menang tak akan mudah. Lawan mereka adalah juara bertahan yang sedang terluka. Bandung Bjb Tandamata kalah dari Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan pertama.

Jadwal Proliga 2024 hari juga akan menampilkan dua pertandingan dari sektor putra. Jakarta Pertamina Pertamax akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya. Sedangkan Jakarta Bhayangkara Presisi akan melawan Palembang Bank SumselBabel.

Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank SumselBabel, dan Jakarta Bhayangkara Presisi akan menjalani laga pertamanya. Sedangkan Jakarta Garuda Jaya akan berusaha bangkit setelah kalah pada pertandingan pertamanya.

Jadwal Proliga 2024

(Live di Moji dan Vidio.com)

Pekan 1 Putaran I

GOR Amongrogo, Yogyakarta (tuan rumah: Jakarta LavAni Allo Bank)

Kamis, 25 April 2024

Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Livin Mandiri: 3-1 (25-20, 29-27, 21-25, 25-15)

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung Bank bjb Tandamata: 3-1 (25-22, 22-25, 25-21 25-18).

Jumat, 26 April 2024

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-1 (29-27, 25-18, 23-25, 25-18)

Putri - Jakarta Electric PLN vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (27-29, 22-25, 21-25).

Sabtu, 27 April 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

