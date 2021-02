Hasil NBA Selasa: LA Lakers vs Thunder 119-112, LeBron James Dominan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder tersaji dalam lanjutan NBA di Staples Center, Los Angeles, Selasa, 9 Februari 2021. Pertandingan ini dimenangi oleh Lakers dengan skor 119-112 lewat overtime.

Kedua tim relatif imbang pada babak reguler. Thunder unggul di kuarter pertama dan ketiga, sedangkan LA Lakers mendominasi kuarter kedua dan keempat. Saat overtime, Lakers mampu tampil lebih tajam dan meraih 9 poin, ketika lawannya hanya mendapat 2 poin.

LA Lakers, yang bermain tanpa Anthony Davis yang cedera, meraih kemenangan kelimanya secara beruntun. Adapun Thunder gagal menjaga kebangkitannya sehingga hanya menang sekali dalam tiga laga terakhirnya.

LeBron James, seperti biasa, menjadi andalan Lakers. Ia mencetak triple double: 28 poin, 14 rebound, dan 12 assist. Montrez Harrel juga berperan cukup penting dengan menyumbang 21 poin, 8 rebound, dan 2 assist. Sedangkan Dennis Schroder memberi 19 poin, 7 rebound, dan 5 asssist.

Di kubu Thunder, Shal Gligeous-Alexander menjadi penyumbang poin terbanyak, yakni 29. Ia juga memberi 7 rebound dan 10 assist. Darius Bazley menambahkan 21 poin, 16 rebound, dan 3 assist.

Dengan hasil ini LA Lakers kini mencatatkan rekor menang-kalah 19-6. Mereka menempati posisi kedua klasemen Wilayah Barat.

Baca Juga: 10 Pembalap Formula 1 Berpenghasilan Tertinggi

Rekor Oklahoma City Thunder kini menjadi 10-13. Mereka menempati posisi ke-13 klasemen NBA Wilayah Barat.

Hasil NBA selengkapnya:

Hornets vs Rockets 119-94

Bulls vs Wizards 101-105

Spurs vs Warriors 105-100

Grizlies vs Raptors 113-128

Maverick vs Timberwolves 127-122

Suns vs Cavaliers 119-113

Nuggets vs Bucks 112-125

LA Lakers vs Thunder 119-112.