Jadwal IBL All Star 2024: Digelar di Britama Arena, 27 April, Pertemukan Tim Legacy dan Tim Future

TEMPO.CO, Jakarta - Britama Arena Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta, terpilih menjadi tempat pelaksanaan perang bintang Indonesian Basketball League alias IBL All Star 2024 yang akan digelar pada 27 April nanti.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, mengatakan Britama Arena dinilai menjadi tempat yang representatif untuk menggelar All Star, karena kegiatan nanti tidak hanya berisi pertandingan antara Tim Legacy melawan Tim Future, tetapi juga menyajikan berbagai hiburan entertainment lainnya.

"Kami akhirnya memilih Britama Arena sebagai tempat penyelenggaraan IBL Tokopedia All Star 2024," kata Junas dalam keterangan tertulis di laman resmi IBL, Sabtu.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain pertandingan bola basket All Star di lapangan, kegiatan itu juga diisi dengan skill challenge, 3 Points Contest, Dunk Contest, serta penampilan para selebritis lewat Celebrity Games dan Celebrity Challenges.

"Di luar lapangan juga digelar Festival Kuliner dan Sneakers," ujar dia.

Junas juga mengingatkan pecinta bola basket tanah air bahwa voting untuk para pemain All Star akan berakhir pada tanggal 30 Maret.

Oleh karena itu, jika ingin pemain favorit masing-masing terpilih, maka dia mengimbau masyarakat untuk mengunjungi website resmi IBL, yaitu www.iblindonesia.com, guna melakukan voting.

Untuk tahun ini, IBL kembali menyuguhkan sajian pertandingan IBL All Star dengan tema "Legacy for the Future" yang mempertemukan tim Future yang berisi para pemain muda, melawan tim Legacy dengan skuad para pemain senior.

Pada IBL All Star 2023, tim Future berhasil menjadi pemenang dengan skor 108-104 mengalahkan tim Legacy. Bila situasi tersebut terulang pada tahun ini, maka masa depan basket Indonesia dapat dikatakan bersinar terang.

Para pemain tim Future akan berusaha untuk membuktikan diri bahwa ‘New Generation’ telah lahir.

Di sisi lain, tim Legacy juga tak mau lagi kehilangan taji. Harga diri para pemain senior dipertaruhkan pada format IBL All Star yang sama untuk kedua kalinya.

Para pemain yang terpilih di tim Legacy tak mau lagi dianggap sekadar ‘veteran’ dan ingin memberikan pembuktian bahwa mereka belum habis di IBL All Star 2024.

