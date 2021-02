Ketika Dua Atlet Luar Negeri, Vittinghus dan Thomas Partey, Ketagihan Indomie

TEMPO.CO, Jakarta - Dua atlet luar negeri mengaku telah ketagihan mie instan produk Indonesia, Indomie. Mereka adalah atlet bulu tangkis Hans-Kristian Solberg Vittinghus dan pemain Arsenal Thomas Partey.

Hans-Kristian Solberg Vittinghus, 35 tahun, sebelumnya sudah menjadi perhatian netizen. Pada Januari lalu ia merasakan Indomie untuk pertama kalinya, setelah mendapat mie instan tersebut dari pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Kala itu keduanya tengah berlaga di Thailand Open.

Kala itu, lewat akun twitternya, Vittinghus mengaku sangat menyukai rasa Indomie tersebut. Pernyataannya itu kemudian menjadi viral, sampai-sampai bos PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood), Axton Salim, memberi respons dan berjanji akan mengirimkan Indomie pada pemain tersebut.

Nah, kiriman Indomie itu akhirnya tiba dan diterima Vittinghus yang sudah berada di Denmark. Ia mengungkapkan hal itu lewat akun twitternya. Ia mengaku menerima empat kardus sekaligus.

"Hai kawan, akhirnya ini terjadi. Aku mendapat Indomie, berkardus-kardus Indomie telah tiba di rumahku. Dua kardus besar di sana dan dua kardus lagi di sisi lainnya. Jadi aku mendapat 160 bungkus," ujar Hans-Kristian Solberg Vittinghus lewat unggahan video di akun twitternya, Kamis.

"Rasa soto padang, rasa rendang, ada rasa ini juga (Mie Aceh), ayam bawang, dan masih banyak rasa lainnya. Ada rasa original juga, ini yang kucoba di Thailand. Terima kasih kepada Axton Salim yang telah memenuhi janji dan memberi saya lebih dari setahun stok Indomie."

It has finally arrived! My Indomie supplies - definitely for more than just one year #ThePowerOfIndomie pic.twitter.com/jE7v2yv3rw