Jadwal Liga Spanyol Sabtu Malam: Granada vs Atletico, Barcelona vs Alaves

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Granada dalam rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-23 pada Sabtu malam ini dengan kesempatan untuk memantapkan posisi mereka di puncak klasemen.

Keunggulan Atletico Madrid di puncak terpangkas hanya tersisa lima poin saja menyusul kemenangan rival sekota sekaligus juara bertahan Real Madrid dalam laga tunda tengah pekan kemarin.

Jika menang melawan Granada, Atletico akan mengumpulkan 54 poin dan memperlebar lagi jarak keunggulan mereka menjadi delapan poin.

Kendati rentetan kemenangan mereka berakhir pekan lalu, Atletico masih punya modal catatan nirkalah dalam sembilan laga beruntun, sebaliknya Granada sudah empat pertandingan terakhir tiga merasakan kemenangan.

Luis Suarez, top skor sementara Liga Spanyol, jelas diharapkan mampu memasok gol bagi Atletico setelah ia melakukan hal serupa dalam empat pertandingan terakhir.

Rangkaian pertandingan akan dilanjutkan ke Ramon Sanchez Pizjuan ketika Sevilla menjamu tim juru kunci Huesca dengan kesempatan untuk melompat naik ke posisi ketiga klasemen.

Bila pun menang, posisi ketiga belum sepenuhnya jadi milik Sevilla sebab Barcelona akan bermain dalam laga lebih larut menjamu Alaves di Camp Nou.

Barcelona sudah 11 pertandingan tak merasakan kekalahan dan memetik enam kemenangan beruntun, modal yang jauh lebih superior dibandingkan Alaves yang sudah lima laga tandang terakhir tak pernah menang.

Satu pertandingan lain malam ini mempertemukan Eibar dan Valladolid di Ipurua, di mana kedua tim sama-sama paceklik kemenangan dalam lima laga terakhir masing-masing.

Pekan ke-23 Liga Spanyol sudah dibuka Sabtu dini hari tadi ketika Celta Vigo kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Elche 3-1 untuk naik ke posisi kesembilan klasemen sementara bermodalkan raihan 29 poin.

Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Man City vs Tottenham, Leicester vs Liverpool

Liga Spanyol

(pekan ke-23)

Sabtu, 13 Februari 2021

Celta Vigo vs Elche 3-1

20:00 Granada vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

22:15 Sevilla vs Huesca (Bein Sport 1).

Ahad, 14 Februari 2021

00:30 Eibar vs Valladolid (Bein Sport 1)

03:00 Barcelona vs Alaves (Bein Sport 1)

20:00 Getafe vs Sociedad (Bein Sport 1)

22:15 Real Madrid vs Valencia (Bein Sport 1).

Senin 15 Februari 2021

00:30 Levante vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:00 Villarreal vs Real Betis (Bein Sport 1).

Selasa 16 Februari 2021

03:00 Cadiz vs Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol