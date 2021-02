Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam: Man City vs Tottenham, Leicester vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berada dalam momentum positif memasuki rangkaian jadwal pekan ke-24 Liga Inggris yang mulai bergulir Sabtu malam ini.

Sebanyak 14 laga tak terkalahkan dan 10 kemenangan beruntun jelas bukan modal yang bisa dimiliki sembarang tim dan saat ini City mempunyainya, jelang menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Sabtu malam waktu setempat (Ahad WIB).

Hanya saja, sebelum mengarungi catatan mentereng itu, Manchester City terakhir kali menelan kekalahan 0-2 di markas Tottenham pada 21 November 2020.

Sebagai sosok yang terakhir kali tahu caranya mengalahkan Pep Guardiola, Jose Mourinho jelas membuka kesempatan untuk merusak momentum gemilang yang saat ini dimiliki City.

Sejak diambil alih Mourinho, Tottenham belum pernah kalah melawan City, sesuatu yang jelas menjadi modal positif diiringi kembalinya Harry Kane sepekan lalu yang membawa The Lilywhites menyudahi tren tiga kekalahan beruntun.

Sebelum adu jitu strategi Guardiola vs Mourinho, rangkaian pekan ke-24 akan dibuka dengan laga Leicester City menjamu Liverpool di Stadion King Power.

Liverpool tiba dalam situasi terpuruk dan secara matematis harus mulai melupakan peluang mempertahankan gelar juara, tetapi bukan berarti pasukan Juergen Klopp tidak memburu empat kemenangan beruntun di kandang Leicester untuk menjaga persaingan empat besar.

Klopp memastikan Fabinho bakal absen karena masalah otot, sehingga kemungkinan satu dari dua bek tengah rekrutan anyar Liverpool, Ozan Kabak dan Ben Davies, berpeluang melakoni debutnya.

Sebaliknya, Leicester tanpa James Justin yang menderita cedera ACL tetapi kembalinya Jamie Vardy bisa mengancam gawang Liverpool yang sepekan lalu menderita krisis blunder dari sang kiper utama Alisson Becker.

Selanjutnya, Burnley bakal memburu dua kemenangan beruntun di kandang Crystal Palace saat melawan ke Selhurst Park.

Kedua tim sama-sama dalam kondisi terluka memasuki pertandingan, setelah Palace dipecundangi Leeds sepekan lalu dan Burnley berusaha menyudahi tren nirmenang tiga pertandingan terakhir.

Jadwal pekan ke-24 Sabtu waktu setempat akan ditutup dengan Brighton & Hove Albion menjamu Aston Villa di Stadion Amex.

Brighton bakal berusaha menjaga tren positif nirkalah mereka di lima pertandingan terakhir untuk menguatkan posisi dalam persaingan menghindari degradasi.

Sedangkan Villa bakal berupaya menemukan kembali konsistensi permainan mereka seperti di awal musim, mengingat dalam lima pertandingan terakhir mereka selalu berganti menang dan kalah di tiap laga.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Sabtu 13 Februari 2021

19:30 Leicester City vs Liverpool (Mola TV)

22:00 Crystal Palace vs Burnley (Mola TV).

Ahad, 14 Februari 2021

00:30 Manchester City vs Tottenham Hotspur (Mola TV)

03:00 Brighton vs Aston Villa (Mola TV)

19:00 Southampton vs Wolves (Mola TV)

21:00 West Brom vs Manchester United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (Net TV).

Senin 15 Februari 2021

02:00 Everton vs Fulham (Net TV).

Selasa 16 Februari 2021

01:00 West Ham vs Sheffield Utd (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 22 29 50 2 Man United 23 19 45 3 Leicester City 23 14 43 4 Liverpool 23 15 40 5 Chelsea 23 14 39 6 West Ham 23 6 39 7 Everton 21 6 37 8 Tottenham 22 14 36 9 Aston Villa 21 12 35 10 Leeds United 22 0 32 11 Arsenal 23 4 31 12 Southampton 22 -8 29 13 Crystal Palace 23 -12 29 14 Wolves 23 -8 27 15 Brighton 23 -5 25 16 Newcastle 23 -13 25 17 Burnley 22 -15 23 18 Fulham 22 -14 15 19 West Brom 23 -36 12 20 Sheffield 23 -22 11