Hasil NBA: LA Lakers vs Brooklyn Nets 98-109, James Torehkan Catatan Bersejarah

TEMPO.CO, Jakarta - James Harden menyumbang 23 poin dan 11 assist saat Brooklyn Nets mengalahkan tuan rumah Los Angeles Lakers 109-98 dalam lanjutan NBA di Staples Center, Los Angeles, Kamis. Nets meraih lima kemenangan beruntun.

Selain Harden, pemain Brooklyn Nets lain yang juga berperan adalah Joe Harris, yang mencetak 21 poin dan 5 rebound. Sedangkan Kyrie Irving menyumbangkan 16 poin dan tujuh rebound.

Nets tak diperkuat Kevin Durant untuk ketiga kalinya secara beruntun karena cedera hamstring. Tapi mereka mampu tampil mendominasi dan merebut lebih banyak poin dari lawannya pada tiga kuarter pertama. Ketika Lakers bangkit pada kuarter terakhir segalanya sudah terlambat.

LeBron James menyumbang 32 poin, juga 8 rebound dan 7 assist. Dengan tambahan itu, ia kini sudah mengumpulkan 35.017 poin dalam kariernya. James menjadi pemain NBA ketiga yang mencapai tonggak sejarah melwati 35 ribu poin, bergabung dengan Kareem Abdul-Jabbar (38.387) dan Karl Malone (36.928).

Kecemerlangan LeBron tak banyak membantu Lakers yang dalam laga itu kehilangan Dennis Schroder dan Anthony Davis. Kyle Kuzma menyumbang 16 poin dan 10 rebound sedangakn Montrezl Harrell menyumbang 10 poin.

Tembakan 3 poin berperan dalam kemenangan Nets. Mereka mengonversi 18 dari 39 (46,2 persen) dari jarak jauh dibandingkan Lakers yang hanya memasukkan 8 dari 30 (26,7 persen).

Baca Juga: LeBron James dan Kevin Durant Ditunjuk Jadi Kapten All-Star Game NBA

Kini rekor menang-kalah LA Lakers menjadi 22-8, sedangkan catatan Nets menjadi 19-12.

Hasil NBA Jumat, 19 Februari 2021:

Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors 96-110

Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets 98-109

Sacramento Kings vs Miami Heat 110-118.

REUTERS