F1: Max Verstappen Tercepat di Tes Pramusim di Bahrain, Yuki Tsonoda Kedua

Pembalap Red Bull Max Verstappen memimpin balapan dalam F1 GP ke-70 Sirkuit Silverstone di Inggris, had, 9 Agustus 2020. REUTERS/Andrew Boyers

TEMPO.CO, Jakarta - Max Verstappen membawa Red Bull memuncaki catatan waktu sesi tes pramusim Formula 1 di Bahrain, Ahad malam waktu setempat. Ia unggul tipis dari rookie AlphaTauri Yuki Tsunoda yang memastikan mesin Honda mengklaim dua posisi teratas.

Tsunoda mencetak waktu terbaiknya dengan menggunakan ban kompon terlunak C5, sedangkan Verstappen dengan ban satu tingkat lebih keras, C4, lebih cepat 0,093 detik dari talenta muda Jepang itu. Dikutip dari situs Formula 1, ia mencatatkan waktu 1 menit 28,960 detik.

Rekan satu tim Verstappen, Sergio Perez memuncaki catatan waktu sesi pagi dan finis P6 secara keseluruhan. Ini menjadi hasil cukup memuaskan bagi Red Bull dalam menantang musim baru yang akan dimulai di Bahrain 28 Maret nanti.

Rekrutan baru tim Ferrari Carlos Sainz tampil meyakinkan setelah finis P3 kendati tugasnya sempat tertunda masalah hidrolik mobilnya. Sang pebalap Spanyol menuntaskan 79 putaran sedangkan rekan satu timnya, Charles Leclerc, finis kedua pada sesi pagi dan P10 secara keseluruhan.

Kimi Raikkonen sempat bersenggolan dengan Sainz, dan keduanya keluar trek, menjelang akhir sesi. Sang pebalap Alfa Romeo yang juga menggunakan mesin Ferrari, finis P4 setelah menyelesaikan jumlah lap terbanyak 165 putaran.

Sementara itu, juara bertahan Lewis Hamilton baru turun ke trek menjelang matahari terbenam. Ia menggunakan ban kompon terlunak pada mobil Mercedes W12nya untuk menyelesaikan 54 putaran dan finis P5. Hamilton kewalahan di sektor-sektor cepat ketika simulasi kualifikasi, bahkan kehilangan kendali mobilnya dalam beberapa lap terakhir yang memperlihatkan W12 tak cukup stabil. Adapun Valtteri Bottas, harus puas di P16 secara keseluruhan dengan menyelesaikan 86 putaran.

Baca juga : Hasil Tes Pramusim Formula 1: Bottas Tercepat, Hamilton Posisi 15

Setelah Roy Nissany dan Nicholas Latifi menjalankan tugas pada dua hari sebelumnya, George Russell baru diturunkan tim Williams hari ini dan membuat kejutan dengan membawa mobil paling tak kompetitif tahun lalu ke P6. Russell juga mengemas total 160 putaran hari itu. Daniel Ricciardo menjadi pebalap McLaren tercepat di P7 setelah tampil pada sesi sore, mengalahkan rekan satu timnya, Lando Norris, yang finis P11.

Meski Yuki Tsunoda menjadi yang tercepat kedua hari ini, rekan satu timnya, Pierre Gasly, menghuni P12 setelah tampil dalam sesi pagi. Meski demikian, catatan waktu terbaik Gasly itu dibuat dengan ban C3 yang lebih lamban.

Dengan hasil ini, Red Bull telah menunjukkan kecepatannya pada sesi tes pramusim dan bahkan Lewis Hamilton mengakui mereka akan menjadi ancaman nyata bagi Mercedes. Meski demikian, catatan waktu pada tes pramusim tidak mencerminkan kecepatan sesungguhnya dari mobil-mobil kompetitor, karena terdapat banyak variabel yang dilibatkan seperti jumlah bahan bakar, keluaran tenaga mesin, dan sebagainya.





Ringkasan catatan waktu tes pramusim Bahrain, Minggu:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1m28,960 detik 64 putaran

2 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1m29,053 detik 91

3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m29,611 detik 79

4 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1m29,766 detik 165

5 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m30,025 detik 54

6 George Russell Williams Racing 1m30,117 detik 158

7 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1m30,144 detik 76

8 Sergio Perez Red Bull Racing 1m30,187 detik 49

9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1m30,318 detik 78

10 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m30,486 detik 80

11 Lando Norris McLaren F1 Team 1m30,661 detik 56

12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1m30,828 detik 76

13 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1m31,310 detik 61

14 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1m31,531 detik 67

15 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1m32,053 detik 78

16 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m32,406 detik 86

17 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m35,041 detik 56

18 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula 1 Team 1m36,100 detik 80