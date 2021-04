Klasemen Liga Inggris: Chelsea vs West Brom 2-5, Tuchel Alami Kekalahan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akhirnya menderita kekalahan pertamanya di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel. Mereka takluk 2-5 saat menjamu West Bromwich Albion dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-30, Sabtu, 3 April 2021.

Sebelumnya The Blues tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan di bawah Tuchel. Mereka juga tidak kebobolan satu gol pun dalam tujuh pertandingan.

Tetapi mereka mengalami kekalahan mengejutkan di tangan tim terbawah kedua klasemen di Stamford Bridge. West Bromwich Albion yang terancam degradasi memberikan kejutan pada Chelsea, yang sempat bermain dengan 10 orang.

Chelsea sempat memimpin pada menit ke-27. Tendangan bebas Marcos Alonso membentur tiang dan Christian Pulisic mencetak gol dari rebound. Itu menjadi gol pertama pemain sayap Amerika di bawah manajer Thomas Tuchel.

Dua menit kemudian, bek Chelsea Thiago Silva diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua karena melakukan jegalan sembrono terhadap lawan.

West Brom mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mereka beruntun mendapat dua gol dari Matheus Pereira, keduanya saat injury time babak pertama. Callum Robinson dan Mbaye Diagne kemudian menambah keunggulan itu pada menit ke-63 dan 68.

Chelsea mencetak gol pada menit ke-71, lewat Mason Mount. Tetapi West Brom mencetak gol kelima mereka pada menit-menit akhir pertandingan lewat gol kedua Callum Robinson.

Chelsea tetap di posisi keempat dengan nilai 51. West Brom juga tetap berada di urutan 19, tujuh poin dari zona aman.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Italia: AC Milan Ditahan Sampdoria 1-1

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

Sabtu, 3 April 2021

Chelsea vs West Brom 2-5

21:00 Leeds United vs Sheffield United (Net TV)

23:30 Leicester vs Manchester City (Mola TV).

Ahad, 4 April 2021

02:00 Aston Villa vs Fulham (Mola TV)

18:00 Southampton vs Burnley (Mola TV)

20:05 Newcastle vs Tottenham (Mola TV)

22:30 Arsenal vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 5 April 2021

01:30 Manchester United vs Brighton (Net TV).

Selasa, 6 April 2021

00:00 Everton vs Crystal Palace (Mola TV)

02:15 Wolves vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 30 43 71 2 Man United 29 24 57 3 Leicester City 29 21 56 4 Chelsea 30 16 51 5 West Ham 29 10 49 6 Tottenham 29 19 48 7 Liverpool 29 12 46 8 Everton 28 3 46 9 Arsenal 29 8 42 10 Aston Villa 28 9 41 11 Leeds United 30 -2 40 12 Crystal Palace 29 -16 37 13 Wolves 29 -10 35 14 Southampton 29 -15 33 15 Burnley 29 -15 33 16 Brighton 29 -4 32 17 Newcastle United 29 -20 28 18 Fulham 30 -15 26 19 West Brom 30 -34 21 20 Sheffield United 30 -34 15