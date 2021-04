Jadwal Bola Live Sabtu 10 April: Piala Menpora, Liga Inggris, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam ini hingga Ahad dinihari, 11 April 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala Menpora, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Pancis.

Dari turnamen Piala Menpora 2021, akan hadir laga perempat final antara Persija Jakarta dan Barito Putera. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, mulai 18.15 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Dari Liga Inggris, malam ini akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-31. Tiga tim besar akan berlaga di partai berbeda, yakni Manchester City vs Leeds United, Liverpool vs Aston Villa, dan Crystal Palace vs Chelsea. Aksi Cheslea akan disiarkan Net TV, sedangkan laga lain bisa disaksikan di Mola TV.

Dari Liga Spanyol, Ahad dinihari nanti akan hadir laga El Clasico. Real Madrid akan menjamu Barcelona. Keduanya akan berebut posisi kedua klasemen. Barca kini menghuni posisi tersebut dengan nilai 65, hanya unggul dua poin dari lawannya.

Sementara itu, dari Liga Italia malam ini akan tersaji partai Parma vs AC Milan. Di Liga Jerman antara lain ada laga Bayern Munchen vs Union Berlin dan Stuttgart vs Dortmund. Sedangkan jadwal Liga Prancis akan menghadirkan Strasbourg vs PSG.

