Posisi LA Lakers Terancam, Simak Peta Terkini dan Fakta Soal Play-in NBA

TEMPO.CO, Jakarta - Los Angeles Lakers terancam gagal lolos langsung ke babak playoff NBA. Bila melihat posisi sekarang, dengan empat pertandingan tersisa, mereka ada di posisi ketujuh klasemen alias zona play-in.

Bila posisi itu tetap tak berubah hingga akhir, LA Lakers, yang merupakan juara bertahan, harus bermain di babak play-in. Mereka akan berebut dua tiket playoff tersisa dari Wilayah Timur, dengan tim urutan kedelapan hingga ke-10.

Simak sejumlah informasi tentang paly-in:

Apakah play-in?

Ini adalah tambahan sistem baru dari NBA yang diberlakukan musim ini. Sebelumnya, delapan tim Barat dan Timur langsung lolos ke playoff. Musim ini, hanya 6 tim yang lolos ke playoff.

Nantinya dua tiket berikutnya diperebutkan lewat babak play-in, oleh tim urutan ketujuh hingga ke-10. Panitia menetapkan sistem ini untuk menambah daya tarik, meski dikecam banyak pemain.

Seperti apa cara kerja play-in?

Babak ini akan terdiri dari tiga pertandingan untuk menetapkan dua tiket ke playoff. Inilah ketiga pertandingan itu:

1. Tim urutan 7 vs tim urutan 8 : yang menang lolos playoff.

2. Tim urutan 9 vs tim urutan 10: yang menang maju ke babak berikut.

2. Babak kedua play-in: tim kalah di laga nomor 1 vs tim memang laga nomor 2: pemenangnya lolos ke playoff.

Kapan pelaksanaan Play-in?

Babak ini akan digelar pada 18-21 Mei. Jadwal kemudian berlanjut ke babak playoff pada 22 Mei hingga 22 Juli.