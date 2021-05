Jadwal UFC 2021 Lengkap: Ada Adesanya vs Vettori, Trilogi McGregor vs Poirier

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal UFC antara Conor McGregor dan Dustin Poirier tampaknya akan menjadi partai utama seni bela diri campuran tahun ini. Duel keduanya telah menjadi partai utama dalam pertarungan di Fight Island, Januari lalu. Secara mengejurkan, McGregor kalah TKO dari Poirier.

Keduanya diperkirakan akan tampil untuk sebuah pertarungan trilogi pada Juli mendatang. Namun, jadwal MMA tahun ini tidak hanya tertuju pada McGregor vs Poirier.

Petarung MMA Kamaru Usman berhasil mempertahankan mahkota kelas welternya di UFC 258 pada bulan Februari lalu usai mengalahkan Gilbert Burns. Selain itu, Jan Blachowicz mengalahkan Israel Adesanya di UFC 259 dan Francis Ngannou menjadi juara kelas berat baru dengan mengalahkan Stipe Miocic di UFC 260.

Kamaru Usman menghancurkan Jorge Masvidal dalam pertarungan yang sangat menghibur di UFC 261. Sekarang, penggemar bisa menunggu pertarungan trilogi antara McGregor dan Poirier. Berikut jadwal lengkap pertarungan UFC 2021.

UFC 188 - 22 Mei 2021

Rob Font vs. Cody Garbrandt

Yan Xiaonan melawan Carla Esparza

Justin Tafa vs. Jared Vanderaa

UFC 189 - 5 Juni 2021

Maryna Moroz vs. Manon Fiorot

Walt Harris vs. Marcin Tybura

Youssef Zalal vs. Sean Woodson

UFC 263 - 12 Juni 2021

Israel Adesanya (c) vs. Marvin Vettori

Deiveson Figueiredo (c) vs. Brandon Moreno

Leon Edwards melawan Nate Diaz

Paul Craig vs. Bukit Jamahal

UFC 29 - 19 Juni 2021

Chan Sung Jung vs. Dan Ige

Matt Brown vs. Dhiego Lima

Josh Parisian vs. Roque Martinez

UFC 190 - 26 Juni 2021

Ciryl Gane vs. Alexander Volkov

Ovince Saint Preux vs. Maxim Grishin

Danilo Marques vs. Ed Herman

UFC 264 - 10 Juli 2021

Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Jessica Eye vs. Jennifer Maia

Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Jerome Rivera vs. Zhalgas Zhumagulov

UFC 191 - 17 Juli 2021

Miesha Tate vs. Marion Reneau

Ode Osbourne melawan Amir Albazi

Guram Kutateladze vs. Don Madge

UFC 192 - 24 Juli 2021

Aspen Ladd vs. Macy Chiasson

Maycee Barber vs. Miranda Maverick

Trevin Jones vs. Tony Kelley

UFC Fight Night 193 - 31 Juli 2021

Chris Gruetzemacher vs. Rafa Garcia

Bryan Barberena vs. Jason Witt

Jinh Yu Frey vs. Istela Nunes

UFC 265 - 7 Agustus 2021

Amanda Nunes (c) vs. Julianna Pena

Vince Morales vs. Drako Rodriguez

Johnny Munoz Jr. vs. Jamey Simmons

Uriah Hall vs. Sean Strickland

UFC 194 - 14 Agustus 2021

Derek Brunson vs. Darren Till

UFC 195 - 21 Agustus 2021

Paulo Costa vs. Jared Cannonier

William Knight vs. Fabio Cherant

Chase Sherman vs. Parker Porter

UFC 196 - 28 Agustus 2021

Sara McMann vs. Ketlen Vieira

Gerald Meerschaert vs. Makhmud Muradov

Marcelo Rojo vs. Kevin Croom

UFC 266 - 4 September 2021

Jan Bachowicz (c) vs Glover Teixeira

