Jadwal Proliga 2024: Lokasi Final Four Dipindahkan ke Surabaya dan Semarang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 mengalami perubahan, tepatnya untuk lokasi babak final four. Adapun waktu pertandingan empat besar turnamen bola voli itu tetap tak berubah.

Dua tempat laga final four Proliga 2024 sama-sama dipindahkan. Final four putaran pertama yang akan di GOR Jayabaya dipindahkan ke DBL Arena Surabaya. Sedangkan untuk final four putaran kedua yang semula di GOR Sritex Solo dialihkan ke GOR Jatidiri Semarang.

Pemindahan ini diumumkan Wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan, di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024, usai mengikuti rapat dengan pimpinan PP. PBVSI. Perubahan tempat itu dilakukan, kaga dia, karena dua GOR yang sudah dijadwalkan tidak bisa digunakan.

"Untuk GOR Jayabaya ada renovasi. Sedangkan GOR Sritex waktunya bersamaan waktunya dengan pelaksanaan acara pemilik GOR," kata Regi, seperti dikutip dari rilis panitia.

Perubahan itu, menurut Regi, tidak berpengaruh dengan waktunya. Di Kediri yang berlangsung 4-7 Juli 2024, di Surabaya tetap sama. Begitu pula dengan di Semarang jadwalnya sama dengan sebelumnya yaitu di Solo, 11-14 Juli 2024.

Menurut Regi, sebenarnya pihaknya tidak ingin mengubah tempat pelaksanaan. "Mau tidak mau kita harus pindah tempat karena tempat yang sudah kita inginkan tidaj bisa kita gunakan," kata dia.

Perubahan lokasi pertandingan ini menjadi yang kedua dilakukan di Proliga 2024. Sebelumnya venue untuk akhir putaran kedua atau pekan ketujuh yang semula dijadwalkan berlangsung GOR DBL Arena, Surabaya dipindahkan ke GOR Ken Arok, Malang.

Sementara itu, jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan ketiga, mulai Kamis, 9 Mei, dan akan berlangsung di Palembang.

