Daftar Juara Liga Prancis: Lille Sukses Hentikan Dominasi PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Lille menghentikan dominasi Paris Saint-Germain (PSG) dengan menjuarai Liga Prancis 2020/2021 yang mereka raih lewat penentuan dalam rangkaian laga pekan pemungkas.

Lille memasuki pekan pemungkas hanya dengan keunggulan satu poin atas PSG dan mampu menjaganya berkat kemenangan 2-1 atas Angers di Stadion Raymond-Kopa, Ahad waktu setempat (Senin dinihari WIB).

Itu menjadi gelar keempat Lille semenjak Liga Prancis menerapkan format profesional pada 1933 dan secara keseluruhan Les Dogues sudah enam kali juara.

Lille menghentikan dominasi PSG yang tiga musim terakhir selalu menjuarai Liga Prancis, termasuk gelar juara yang disematkan musim lalu setelah musim harus dihentikan lebih awal karena pandemi COVID-19.

Lille menjadi tim kedua yang namanya terpampang dalam daftar juara Liga Prancis sembilan musim terakhir setelah AS Monaco.

Terakhir kali Lille menjadi juara pada musim 2010/11 saat masih diperkuat oleh Eden Hazard.

Dengan raihan total enam gelar juara liga, Lille kini setara dengan Reims dan Bordeaux serta satu tim lainnya yakni Roubaix yang sudah bubar.

Berikut daftar juara Liga Prancis satu dasawarsa terakhir:

2020/21 Lille

2019/20 Paris Saint-Germain

2018/19 Paris Saint-Germain

2017/18 Paris Saint-Germain

2016/17 AS Monaco

2015/16 Paris Saint-Germain

2014/15 Paris Saint-Germain

2013/14 Paris Saint-Germain

2012/13 Paris Saint-Germain

2011/12 Montpellier

Berikut daftar juara terbanyak Liga Prancis sepanjang masa:

10 kali - AS Saint-Etienne, Marseille

8 - Nantes, AS Monaco, Paris Saint-Germain

7 - Olympique Lyon

6 - Roubaix, Reims, Bordeaux, Lille

5 - Standard AC

4 - OGC Nice

3 - Helvetique Marseille, Le Havre

2 - RC Paris, Sete, Sochaux

1 - Club Francais, Gallia Club Paris, US Tourcoing, Saint-Raphael, CA Paris, Stade Francais, Rouen, Strasbourg, Auxerre, RC Lens, Montpellier.

