Hasil FP2 MotoGP Inggris: Quartararo Jatuh Tapi Jadi yang Tercepat, Rossi Ke-10

TEMPO.CO, Jakarta - Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dalam latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Inggris, di Sirkuit Silverstone, Jumat, 27 Agustus 2021. Pembalap Monster Energy Yamaha itu meraih posisinya dengan menahan sakit setelah terjatuh.

Fabio Quartararo, yang kini memuncaki klasemen pembalap, mengalami kecelakaan di Tikungan 8. Ia sempat terlempar dari motornya dan terlihat kesakitan. Ia terlihat kesulitan berjalan dan harus dibantu para marshal saat naik skuter untuk kembali ke pit.

