Jadwal US Open Senin 30 Agustus: Naomi Osaka Kembali, Djokovic Kejar Rekor

TEMPO.CO, Jakarta - Naomi Osaka akan kembali ke panggung Grand Slam di US Open, Senin, 30 Agustus 2021. Ia dan petenis top lainnya akan memanaskan Billie Jean King National Tennis Center di New York, untuk dua pekan yang diharapkan menyenangkan bagi juara bertahan tersebut.

US Open, Grand Slam terakhir tahun ini, digelar tanpa sejumlah nama besar, termasuk Roger Federer, Rafa Nadal dan Serena Williams yang cedera. Namun, turnamen ini masih menjadi acara yang menarik karena Novak Djokovic berusaha untuk menyelesaikan Slam, setelah memenangi tiga turnamen major tersebut.

Menjadi juara Australian Open, French Open dan Wimbledon, petenis Serbia itu membutuhkan kemenangan di New York untuk menjadi orang ketiga, dan yang pertama sejak Rod Laver pada 1969, untuk mencapai prestasi itu.

Perburuan sejarah Djokovic itu dibuka dengan pertandingan Selasa pada putaran pertama saat dia bertemu petenis Denmark Holger Rune.

Naomi Osaka, yang menjadi unggulan ketiga, akan mempertahankan mahkota US Open miliknya dengan melawan Marie Bouzkova dari Republik Cek. Pertandingannya baru akan berlangsung Selasa pagi WIB.

Hal itu akan menandai penampilan pertama petenis berusia 23 tahun itu di Grand Slam sejak mundur dari French Open dan absen di Wimbledon karena masalah kesehatan mental.

Pertandingan tersebut akan menarik kerumunan di Arthur Ashe Stadium dengan para penggemar, yang harus menunjukkan bukti vaksinasi untuk memasuki lapangan, mengisi kursi setelah pandemi COVID-19 memaksa acara tersebut tahun lalu digelar tanpa penonton.

"Tentu menyenangkan bisa kembali ke sini sekarang," kata unggulan teratas putri Ash Barty dari Australia, dikutip dari Reuters, Senin.

"Pekan ini akan menarik. Ada penggemar. Itu akan membawa banyak energi ke turnamen ini."

"Ini adalah turnamen yang berkembang dengan energi," dia menambahkan.

Pada hari pembukaan US Open, ada dua ancaman besar bagi Djokovic dalam mencetak sejarah, di mana unggulan kedua dari Rusia Daniil Medvedev dan unggulan ketiga dari Yunani Stefanos Tsitsipas akan beraksi.

Medvedev, finalis US Open 2019, menghadapi petenis Prancis Richard Gasquet, sementara finalis French Open Tsitsipas menghadapi juara US Open 2012 dari Inggris Andy Murray.

Sementara itu, dari sektor putri, akan ada pertandingan ulang final 2017 yang menampilkan Madison Keys dan pemenang Sloane Stephens.

Hari pertama akan berakhir dengan petenis Australia Nick Kyrgios yang akan menghadapi unggulan ke-18 dari Spanyol Roberto Bautista Agut dalam pertandingan terakhir di Stadion Louis Armstrong.

Jadwal pemain terpilih di babak pertama US Open 2021:



Senin, 30 Agustus 2021

23:30 John Isner vs Brandon Nakashima

23:00 Madison Keys vs Sloane Stephens.

Selasa, 31 Agustus 2021

00:30 Andy Murray vs Stefanos Tsitsipas

01:30 Magda Linette vs Cori Gauff

03:30 Alize Cornet vs Ons Jabeur

06:30 Marie Bouzkova vs Naomi Osaka

08:00 Richard Gasquet vs Daniil Medvedev.