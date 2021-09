Hasil Formula 1 Belanda: Max Verstappen Juara, Hamilton Posisi Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Max Verstappen berhasil menjadi juara dalam balapan di negaranya sendiri, Formula 1 Belanda. Pembalap Red Bull itu finis terdepan dengan mengungguli Lewis Hamilton, pesaingnya dari Mercedes, dalam balapan di Sirkuit Zandvoort, Ahad, 5 September 2021. Valtteri Bottas, pembalap Mercedes lainnya, finis ketiga.

Verstappen merebut gelar juara ketujuhnya musim ini, lima di antaranya diraih dari posisi pole position (start terdepan) seperti dalam balapan ini. Kemenangannya kali ini mengantar dia ke puncak klasemen, menggeser Hamilton. Ia mengemas nilai 224,5 atau unggul 4 poin dari pembalap Inggris itu.

Max Verstappen melesat di posisi terdepan sejak lap pertama. Ia diikuti dua Mercedes, Hamilton dan Valtteri Bottas. Posisi yang persis seperti hasil kualifikasi itu bertahan hingga lap ke-21.

Pada lap ke-21 (dari total 72), Lewis Hamilton mengganti ban dan posisinya turun ke urutan ketiga. Verstappen masuk pit di lap ke-22, tapi masih mampu menempati posisi kedua, di depan Hamilton, saat keluar dengan ban baru.

Pada lap ke-31, Verstappen berhasil menyalip Bottas. Aksinya disambut sorakan riuh pendukungnya yang memenuhi tribun penonton. Hamilton juga berhasil merebut posisi kedua ketika Bottas masuk pit.

Pada lap ke-41, Hamilton dan Verstappen bergantian masuk pit. Posisi mereka tak berubah. Bottas tetap di urutan ketiga. Posisi itu tak berubah hingga akhir balapan, termasuk ketiga Verstappen dan Hamilton masuk pit ketiga kali.

Max Verstappen wins in front of his adoring home fans!

It means he regains the championship lead, as the two Mercedes make up the podium#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NQ95X1W1wu