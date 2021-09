Hasil Piala Sudirman: Praveen / Melati Tutup Kemenangan 5-0 Indonesia atas ROC

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Praveen / Melati) berhasil mengalahkan wakil ROC Rodion Aalimov/Alina Davletova pada partai pertama Piala Sudirman 2021. Pasangan nomor empat dunia itu menang dengan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 27-25.

Kemenangan Praveen / Melati membuat tim bulu tangkis Indonesia menang dengan skor besar 5-0 pada laga perdana ini. Indonesia sudah unggul terlebih dulu di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengatasi perlawanan Ivan Sozonov dengan menang 21-8, 21-8. Di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas Anastasiia Shapovalova 21-14, 21-13.

Selanjutnya di nomor ganda putra, pasangan Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil memetik kemenangan. Keduanya mampu mengatasi perlawanan Vladimir Ivanov / Ivan Soxonov 21-17, 21-18. Ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto menggenapi kemenangan Indonesia menjadi 4-0.

Pada pertandingan terakhir, Praveen / Melati bermain agresif sejak gim pertama dimulai. Mereka bisa unggul 6-3 di awal gim pertama dan merebut keunggulan saat interval. Setelahnya, mereka bisa menjaga keunggulan 10-14 dan menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Di gim kedua, laga berlangsung ketat. Kedua pasangan susul-menyusul angka. Praveen / Melati sempat merebut berhasil keunggulan tipis 11-10 di interval gim kedua. Kedudukan juga sempat imbang 18-18.

Praveen / Melati sebenarnya bisa menutup gim kedua lebih cepat ketika kedudukan berada pada angka 20-19. Namun, pukulan drop shoot Praveen menyangkut di net. Skor menjadi 20-20.

Kejar-mengejar angka terjadi hingga poin 24-24 ketika pukulan Alina menyangkut di net saat adu drive dengan Praveen Jordan. Akhirnya gim kedua ditutup dengan kemenangan Praveen / Melati dengan skor 27-25 setelah Rodion tak mampu mengembalikan bola datar pasangan Indonesia tersebut dengan sempurna. Indonesia menang 5-0 atas ROC.

Berikut susunan pemain Indonesia vs ROC dalam laga perdana Piala Sudirman ini:

• Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ivan Sozonov: menang 21-8, 21-8 (skor besar 1-0).

• Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunujung vs Anastasiia Shapovalova: menang 21-14, 21-13 (skor besar 2-0).

• Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Vladimir Ivanov/Ivan Soxonov: menang 21-17, 21-18. (Skor besar 3-0)

• Ganda putri: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Evgeniya Kosetskaya/Ekaterina Malkova: menang 21-13, 21-15 (Skor besar 4-0)

• Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Aalimov/Alina Davletova: menang 21-15, 27-25 (Skor besar 5-0).

Piala Sudirman, yang merupakan pertandingan bulu tangkis beregu campuran, akan berlangsung hingga 3 Oktober 2021. Di Grup C, Indonesia juga akan bersaing dengan Denmark dan Kanada.