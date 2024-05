Jadwal Proliga 2024 Minggu 5 Mei: 3 Pertandingan Live, Jakarta LaVani Berjuang Bangkit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2024 akan kembali hadir Minggu, 5 Mei. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang.

Hari ini, juara bertahan sektor putra, Jakarta LavAni Allo Bank, akan kembali berlaga. Mereka akan melawan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Tim milik Susilo Bambang Yudhoyono ini akan berusaha bangkit. Setelah memenangi tiga laga awalnya, mereka dikalahkan Jakarta STIN BIN 2-3 pada laga terakhirnya. Mereka masih memuncaki klasemen dengan nilai 10 dari 4 laga, unggul 4 poin dari STIN BIN yang baru bermain 3 kali.

Bhayangkara Presisi baru bermain dua kali, dengan hasil sekali menang dan sekali kalah. Mereka ada di urutan kelima klasemen dengan nilai 3.

Hari ini juga akan berlangsung pertandingan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak. Jakarta Pertamina menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 3 dari 2 laga. Kudus Sukun Badak ada di urutan keempat dengan nilai 3 dari 2 laga.

Sedangkan di bagian putri ada laga Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Jakarta Elektrik menempati urutan kelima klasemen dengan nilai 3 dari 2 laga. Gresik menghuni posisi keenam dengan nilai 0 dari 3 laga.

Jadwal Proliga 2023, Minggu, 5 Mei:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak.

