Latihan Bebas Formula 1 AS: Verstappen Bilang 'Dasar Dodoh' kepada Hamilton

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim ini terus diwarnai persaingan tajam antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Keduanya kembali terlibat suasana panas dalam sesi latihan bebas Grand Prix Amerika Serikat, Jumat.

Max Verstappen dibuat kesal oleh manuver Lewis Hamilton. Saking kesalnya, sang pembalap Red Bull menyebut rivalnya dari tim Mercedes itu "dasar bodoh" ketika keduanya melaju nyaris berimpitan.

Verstappen bahkan mengacungkan jari tengahnya ketika Hamilton berakselerasi meninggalkan tikungan di Circuit of the Americas, Texas, Austin yang panas sore itu.

"Abaikan saja, tak perlu khawatirkan itu," kata race engineer Verstappen di radio.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 #USGP #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG