Jadwal Bola Rabu 27 Oktober: Barcelona, City, Liverpool, Liga 1 dan Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu 27 Oktober 2021 akan diisi sejumlah laga menarik. Dari Carabao Cup, Manchester City dan Liverpool akan mencoba meraih tiket ke babak perempat final sementara Barcelona akan mencoba bangkit di Liga Spanyol setelah menelan kekalahan pada laga El Clasico akhir pekan kemarin.

Dari dalam negeri, ajang Liga 1 juga akan menyuguhkan pertarungan yang tak kalah seru dari PSS Sleman vs Bali United dan Arema FC vs Persita Tangerang. PSBS Biak dan Babel United akan mencoba mencari kemenangan perdananya di Liga 2 musim ini.

Berikut jadwal Bola hari ini hingga Kamis dinihari nanti:

Rabu, 27 Oktober 2021

Liga 1

15.15 WIB - Persiraja vs Madura United (OChannel)

15:15 WIB - Bhayangkara FC vs Borneo FC (Vidio)

18:15 WIB - Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 WIB - PSS Sleman vs Bali United (ndosiar).

Liga 2

15.15 WIB - PSBS Biak vs Persewar (Vidio)

18.15 WIB - Babel United vs PSPS Riau (Vidio)

Liga Italia (Siaran langsung di beIN Sports):

Rabu, 27 Oktober 2021

23.30 WIB - Sampdoria vs Atalanta

23.30 WIB - Udinese vs Verona

23.30 WIB - Juventus vs Sassuolo

Kamis, 28 Oktober 2021

01.45 WIB - Cagliari vs AS Roma

01.45 WIB - Empoli vs Inter Milan

01.45 WIB - Lazio vs Fiorentina

Carabao Cup (Siaran Langsung di MolaTV):

Kamis, 28 Oktober 2021:

01.45 WIB - Stoke City vs Brentford

01.45 WIB - West Ham vs Manchester City

01.45 WIB - Leicester City vs Brighton

01.45 WIB - Preston vs Liverpool

01.45 WIB - Burnley vs Tottenham Hotspur

Liga Spanyol (Siaran langsung di beIN Sports):

Kamis, 28 Oktober 2021

00.00 WIB - Rayo Vallecano vs Barcelona

00.00 WIB - Mallorca vs Sevilla

00.00 WIB - Real Betis vs Valencia

00.00 WIB - Real Madrid vs Osasuna

