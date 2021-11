Sebastian Vettel, Juara Dunia F1 2010 yang Mengidolakan Michel Schumacher

TEMPO.CO, Jakarta - Sebastian Vettel berhasil menjuarai balapan Formula 1 (F1) setelah menjuarai turnamen terakhirnya di Abu Dhabi pada 14 November 2010. Dalam balapan tersebut Vettel berhasil mengalahkan Fernando Alonso dan Mark Weber.

Sebastian Vettel merupakan pembalap asal Jerman kelahiran 3 Juli 1987 di Heppenheim, Jerman Barat. Vettel tumbuh dengan mengidolakan ikon balap Jerman Michael Schumacher, dan dia juga menekuni karting pada tahun 1995.

Bakat yang dimiliki Vettel segera dilirik oleh Gerhard Noack—pemilik trek karting yang juga menggiring karir awal Schumacher. Selain itu, Noack yang juga bersama Red Bull telah mensponsori karir karting Vettel sejak ia berusia 12 tahun. Mereka turut membantu Vettel dalam memenangi berbagai torehan gelar hingga beralih ke open-wheel racing pada 2003.

Berdasarkan britannica.com, Vettel finis kedua di klasemen keseluruhan di musim pertamanya. mengemudi di seri Formula BMW junior dan memenangkan kejuaraan seri pada tahun 2004, membukukan 18 kemenangan dalam 20 balapannya. Ia kemudian pindah ke Formula Three Euro Series (menempati posisi kedua pada tahun 2006) dan Seri Dunia oleh Renault sebelum membuat debut balapan Formula Satu pada tahun 2007 setelah menjabat sebagai pembalap tes F1 selama dua musim.

Meskipun reputasinya berkembang sebagai keajaiban balap, Vettel tidak langsung sukses di sirkuit F1. Finish tertingginya berada di posisi ke-4 dalam 21 balapan pertamanya. Kemenangan pertamanya datang di Grand Prix Italia 2008, yang membuat Vettel, pada usia 21 tahun menjadi pemenang balapan F1 termuda yang pernah ada. Keadaan mengesankan dari kemenangan itu — di trek yang basah kuyup, dengan mobil balap yang lebih rendah — membuat Red Bull membawanya sebagai pembalap untuk musim 2009.

Pada tahun 2010 ia menang dalam lima balapan, termasuk Grand Prix Brasil, balapan kedua dari belakang di musim F1, yang memberi Red Bull kejuaraan pabrikan pertamanya, dan Grand Prix Abu Dhabi akhir musim, yang mengamankan kejuaraan pembalap untuk Vettel.

Dalam merebut gelar 2010, ia menjadi pembalap ketiga dalam sejarah F1 yang memenangkan kejuaraan pembalap meskipun tidak pernah berada di puncak klasemen kejuaraan sampai balapan terakhir musim. Berdasarkan snaplap.net, atas prestasinya, Vettel berkali-kali mendapat penghargaan, baik secara nasional maupun internasional.

Di Jerman, Sebastian Settel mendapat Silver Laurel Leaf sebagai pengakuan atas berbagai gelar dunianya dan karakternya yang patut dicontoh. Vettel dinobatkan sebagai European Sportsperson of the year pada 2010, dan empat tahun kemudian terpilih sebagai Sportsman of the year di Laureus World Sports Award.

