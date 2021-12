80 Tahun Sir Alex Ferguson, Perjalanannya Dapatkan Gelar Sir dari Ratu Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 31 Desember, adalah hari kelahiran manajer legendaris Manchester United (MU) Sir Alex Ferguson. Ia lahir dari pasangan Alexander Beaton Ferguson dan Elizabeth Hardie di Skotlandia 80 tahun lalu di Govan, Glasgow, Skotlandia.

Dilansir dari laman manutd.com, Alex Ferguson memulai karirnya sebagai manajer Manchester United pada 1986. Ketika itu, MU belum pernah memenangkan gelar liga papan atas sejak 1967 ketika liga Inggris didominasi oleh Liverpool dan Everton.

“Ketika saya bergabung dengan United pada 6 November 1986, mereka (MU) sudah 19 tahun tanpa gelar,” kata Ferguson seperti dikutip oleh Tempo dari laman manutd.com, Sabtu, 6 November 2021.

Namun, Ferguson justru merasa tertantang dan mulai membenahi MU dari bawah. Seperti memperbaiki kekurangan, menyebarkan pengaruh dan kepercayaan diri pada setiap orang yang terlibat dalam MU. Ferguson bahkan membangun hubungan pribadi bukan hanya dengan pemain, tetapi juga pelatih, staf, bahkan hingga juru masak dan pelayan di kantin.

Usaha yang dilakukan Ferguson akhirnya mulai membuahkan hasil ketika MU, di bawah kepemimpinannya, berhasil menjuarai Piala FA Cup pada musim 1989-1990. Setelah itu, MU mulai mendominasi sepak bola di Inggris selama dua dekade.

Dilansir dari laman dailymail.co.uk, di bawah kepemimpinan Ferguson selama 26 musim, MU menjadi klub sepak bola paling sukses di Inggris yang mampu memenangkan 38 trofi dimana 13 diantaranya adalah Gelar Liga Inggris.

Berkat prestasinya itu, Ferguson kemudian mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu Inggris. Dilansir dari laman news.bbc.co.uk, pada 12 Juni 1999, Ferguson mendapatkan gelar Commander of the Most Order of the British Empire (CBE) dari Ratu Elizabeth II. Gelar ini diberikan kepada Ferguson karena jasanya terhadap MU yang berhasil mendapatkan tiga gelar bergengsi dalam satu musim, yaitu Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Champions Eropa.

Gelar yang diterima dari Ratu Inggris ini membuat Ferguson berhak menyematkan panggilan “Sir” di depan namanya. Nama ini kemudian terkenal hingga sekarang dimana Ferguson kerap dipanggil dengan Sir Alex Ferguson.

Pada, 8 Mei 2013, Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun sebagai manajer MU. Soal pengunduran diri itu, Ferguson punya banyak alasan. "Penting bagi saya pensiun dan meninggalkan sebuah organisasi manakala berada dalam puncak. Dan saya yakin, saya telah berbuat seperti itu, menghantar sebuah skuad yang berkualitas yang mampu memenangi gelar liga," katanya.

NAUFAL RIDHWAN ALY

