Patung Cristiano Ronaldo Memicu Protes Warga di Negara Bagian India

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo diabadikan dalam patung di Goa, India. Namun, kehadirannya mengundang protes dari sejumlah warga lokal.

Patung Ronaldo yang berwana keemasan diresmikan di taman kota, di Calangute, Panaji, Rabu, 29 Desember 2021. Pejabat Negara Bagian Goa, Michael Lobo, menyatakan patung itu diharapkan bisa menginspirasi anak-anak muda di Goa untuk bisa terinspirasi dan mencintai pekerjaannya seperti Cristiano Ronaldo.

"Untuk kecintaan terhadap sepak bola dan atas permintaan para pemuda kami, kami memasang patung Cristiano Ronaldo di taman untuk menginspirasi anak-anak kami untuk membawa sepak bola ke tingkat yang lebih tinggi," kata dia, seperti dikutip The Sun.

“Merupakan suatu kehormatan untuk meresmikan keindahan ruang terbuka, lansekap, taman dengan fondasi dan jalan setapak. Kami telah memasang patung Cristiano Ronaldo di sini agar anak laki-laki dan perempuan di usia yang sangat muda mendapatkan inspirasi."

Footballer #CristianoRonaldo's statue installed in Panaji, #Goa.

"To inspire the youth and to take football to the next level in the state and country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer": Goa Minister Michael Lobo

(ANI) pic.twitter.com/PdtUvMblfk