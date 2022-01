LIVE Update Hasil Leg 2 Final Piala AFF 2020: Thailand vs Indonesia 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada laga final kedua Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Sabtu, 1 Januari 2022.

Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-2. Thailand menjadi juara berkat keunggulan 6-2 secara agregat.

Indonesia mengawali laga dengan baik dan mampu unggul cepat. Gol tercipta pada menit 9 lewat Ricky Kambuaya. Tembakan kerasnya dari luar kotak penalti sempat ditahan kiper Thailand dengan tidak sempurna, sehingga terus melaju, membentur tiang, dan berbuah gol.

A beautiful run by Ramai Rumakiek down the left, and an excellent finish by Ricky Kambuaya #AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #THAvIDN pic.twitter.com/uWAWnPoQMu