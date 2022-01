Mees Hilgers, Pemain Keturunan Belanda yang Merapat ke Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Mees Hilgers masuk dalam daftar pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Berkarier di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

Hilgers lahir di kota Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Dia mulai bermain sepak bola sejak usianya 4 tahun dan bergabung dengan klub, ASC Nieuwland. Setelah umurnya menginjak delapan tahun, Hilgers kemudian pindah ke klub Sparta Nijkerk. Dari klub inilah talenta pesepak bola yang kini berusia 20 tahun itu tercium oleh pencari bakat dari klub FC Twente.

Sejak usianya menginjak 10 tahun, Hilgers sudah resmi bergabung dengan FC Twente. Hilgers baru mendapat kontrak profesional pertama kalinya dari FC Twente pada 2018. Dalam dua musim terakhir, Hilgers tergabung dalam skuad FC Twente U-19.

Namun, kemampuan Hilgers terus berkembang hingga ia mendapat kepercayaan untuk bermain di tim utama FC Twente. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Hilgers sudah bergabung dan dikontrak oleh tim utama FC Twente sejak 17 Oktober 2020.

Pada Desember 2020, Hilgers menjalani debut pertamanya di Eredivisie Liga Belanda. Kala itu, Hilgers berhasil mengantarkan timnya mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 2-1.

Memasuki musim 2021-2022, Hilgers mendapatkan kepercayaan untuk mengisi lini pertahanan tim utama FC Twente. Pemain berposisi sebagai stopper ini sudah bermain 16 kali di Liga Belanda musim ini. Ia sudah mencetak satu gol dan satu umpan selama 1.272 menit bermain.

Dengan kemampuan dan pengalaman, Hilgers diprediksi bakal punya peran penting untuk timnas Indonesia. Ia bisa saja berduet oleh Elkan Baggot yang sudah masuk skuad Garuda kala menjadi runner-up Piala AFF 2020.

Belum ada konfirmasi dari Hilgers tentang rencana naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Namun, anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdulgani, menyatakan bahwa Hilgers dan tiga pemain keturunan lainnya telah bersedia untuk bermain untuk Indonesia.

Abdulgani menyatakan hal itu dalam unggahannya di media sosial Instagram. Dia menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah berbicara dengan dua pemain, Hilgers dan Ragnar Oratmangoen, sementara dua pemain lainnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat, sudah memberikan dokumen.

"Coach Shin Tae Yong sudah teleponan sama Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, melalui agennya mengatakan berminat bermain untuk timnas," tulis dia dalam ketertangan unggahan foto Hilgers darn Ragnar di akun Instagram @hasaniabdulgani.

"Semoga ASAP (As soon as possible), dokumen kedua pemain tersebut segera di-collect. Dua pemain lainnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat segera diproses. Garuda Didadaku. Believe," kata Abdulgani meneruskan.

