Hasil Proliga 2022: Jakarta Pertamina Kalahkan Jakarta BNI dengan Skor 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Pertamina Pertamax menorehkan awal bagus di kompetisi bola voli Proliga 2022. Mereka mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-0 (25-23, 25-15, 25-20) dalam pertandingan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Ahad, 9 Januari 2022.

Sempat mendapat perlawanan alot pada set pertama, Jakarta Pertamina Pertamax relatif mendominasi dua set berikutnya.

Duel berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Kedua tim yang diperkuat oleh pemain-pemain langganan tim nasional saling melemparkan smash-smash keras di set pertama.

Perolehan skor berjalan ketat dan terus beriringan. Skor imbang 16-15 usai time out kedua pada babak pertama. Berhasil unggul tipis, Jakarta Pertamina Pertamax langsung tancap hingga akhirnya menutup set pertama dengan keunggulan 25-23.

Jakarta BNI 46 berusaha mengubah strategi dan mencoba mengejar ketertinggalan di set kedua.

Kedua tim kembali saling jual beli serangan. Permainan kembali berlangsung sengit di set kedua. Sempat mampu mengimbangi, permainan Jakarta BNI 46 justru menjadi tak menentu di pertengahan set kedua.

Sementara Jakarta Pertamina Pertamax terus menggempur pertahanan lawan hingga akhirnya kembali merebut kemenangan di set kedua dengan unggul jauh 25-15.

Unggul 2-0 membuat Jakarta Pertamina Pertamax semakin percaya diri meladeni permainan lawan di set ketiga.

Jakarta BNI 46 mencoba bangkit di set ketiga dengan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Namun, kondisi tersebut tak bertahan lama saat Jakarta Pertamina Pertamax kembali memimpin perolehan poin.

Jakarta BNI 46 mencoba mengejar pada poin 23-20, namun Hernanda Zufli dkk berhasil menutup set ketiga dengan keunggulan 25-20.

Laga Jakarta BNI 46 Vs Jakarta Pertamina Pertamax menjadi satu dari tiga jadwal pertandingan Proliga sepanjang Ahad ini. Di bagian putri akan ada duel Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan. Sedangkan di bagian putra, akan hadir pula laga Kudus Sukun Badak vs Surabaya Bhayangkara Samator.

Baca Juga: Cerita Novak Djokovic Empat Hari Setelah Visanya Dicabut Australia



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu