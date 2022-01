Hasil Undian Bulu Tangkis India Open 2022, Indonesia Punya 5 Wakil

TEMPO.CO, Jakarta - Kalender turnamen bulu tangkis BWF 2022 akan dibuka dengan gelaran India Open. Indonesia memiliki lima wakil pada turnamen Super 500 yang akan berlangsung di Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, pada 11-16 Januari.

Indonesia hanya akan diwakili oleh lima pemain dalam India Open 2022. Mereka akan turun di empat nomor. Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan jadi satu-satunya wakil Indonesia di ganda putra. Di tunggal putra, Tommy Sugiarto akan menjadi andalan.

Di nomor putri Fitriani dan Yulia Yosephine Susanto akan turun di dua nomor sekaligus. Mereka akan turun di nomor tunggal putri dan ganda putri.

BWF telah melakukan undian untuk babak pertama. Hasilnya, wakil Indonesia akan bertemu lawan yang relatif mudah. Ahsan / Hendra, yang berstatus sebagai unggulan teratas, akan menghadapi wakil tuan rumah, Prem Singh Chouhan / Rajesh Verma. Di atas kertas, Ahsan / Hendra yang merupakan peringkat dua dunia, bisa dengan mudah lolos ke babak kedua India Open 2022.

Di sektor tunggal putra, Tommy akan menghadapi Ng Tze Yong. Ini akan jadi pertemuan pertama kedua pemain. Namun, Tommy, yang unggul secara pengalaman maupun peringkat BWF, diprediksi mampu mengatasi perlawanan pemain Negeri Jiran itu.

Fitriani, unggulan kedelapan tunggal putri, akan bertemu Lauren Lam asal Amerika Serikat. Kompatriotnya, Yulia, dijadwalkan bertemu Shruti Mundada (India). Selain berjuang di nomor tunggal, Fitriani dan Yulia juga akan turun di nomor ganda putri. Berdua, mereka akan menghadapi wakil Malaysia, Vivian Hoo/Lim Chiew Sien.

Indonesia hanya memiliki lima wakil di India Open. Musababnya, PBSI memutuskan menarik seluruh atlet pelatnas dari turnamen tersebut. Dengan persiapan yang singkat, PBSI ingin berfokus mengikuti tur Eropa.

Berikut hasil undian wakil Indonesia di India Open 2022:

MD: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Prem Singh Chouhan/Rajesh Verma (India)

MS: Tommy Sugiarto vs Ng Tze Yong (Malaysia)

WS: Fitriani vs Lauren Lam (Amerika Serikat)

WS: Yulia Yosephine Susanto vs Shruti Mundada (India)

WD: Fitriani / Yulia Yosephine Susanto vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia)

