Basket IBL 2022 Seri Pertama Dimulai Sabtu Pekan Ini, Simak Jadwal Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Basketball League atau Basket IBL 2022 merilis jadwal pertandingan untuk seri pertama. Pertandingan akan bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai 15-22 Januari mendatang.

Sebanyak 32 pertandingan dari 16 tim bakal bersaing dalam dua divisi berbeda, yakni Merah dan Putih. Seluruh rangkaian pertandingan akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube resmi IBL TV.

IBL 2022 telah mengantongi izin untuk dihadiri penonton. Namun, jumlah kehadiran penonton terbatas. Dari kapasitas 2.400 hanya 500 orang yang bisa hadir.

Dalam pelaksanaannya, setiap hari akan berlangsung sebanyak empat pertandingan. Pacific Caesar Surabaya versus Prawira Bandung akan membuka rangkaian seri pertama pada Sabtu, 15 Januari 2022 mulai pukul 12.30-14.30 WIB.

Kemudian, dilanjutkan dengan NSH Mountain Gold Timika melawan Bumi Borneo Pontianak. Lalu, ada West Bandits Combiphar Solo versus Rans PIK Basketball. Terakhir, ada Pelita Jaya Bakrie Jakarta melawan Satria Muda Pertamina Jakarta.

Adapun IBL 2022 bakal diselenggarakan dalam enam seri di enam kota. Setelah seri Jakarta, berlanjut ke Bandung pada 29 Januari-5 Februari, Yogyakarta pada 10-16 Februari, Solo 3-9 Maret, Surabaya 13-19 Maret dan Denpasar 24-30 Maret.

Berikut jadwal pertandingan IBL 2022 seri 1 Jakarta.

Sabtu, 15 Januari 2022

12.30-14.30 WIB - Pacific Caesar Surabaya vs Prawira Bandung

14.30-16.30 WIB - NSH Mountain Gold Timika vs Bumi Borneo Pontianak

16.30-18.30 WIB - West Bandits Combiphar Solo vs Rans PIK Basketball

19.00-21.00 WIB - Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Satria Muda Pertamina

Jakarta Minggu, 16 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Satya Wacana Salatiga vs Amartha Hangtuah Jakarta

15.00-17.00 WIB - Indonesia Patriots vs Bali United Basketball

17.00-19.00 WIB - Bumi Borneo Pontianak vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta

19.00-21.00 WIB - Satria Muda Pertamina Jakarta vs NSH Mountain Gold Timika

Senin, 17 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Tangerang Hawks Basketball vs Evos Thunder Bogor

15.00-17.00 WIB - DNA Bima Perkasa Jogjakarta vs Dewa United Surabaya

17.00-19.00 WIB - Pacific Caesar Surabaya vs Rans PIK Basketball

19.00-21.00 WIB - Prawira Bandung vs West Bandits Combiphar Solo

Selasa, 18 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Dewa United Surabaya vs Satya Wacana Salatiga

15.00-17.00 WIB - Evos Thunder Bogor vs Indonesia Patriots

17.00-19.00 WIB - Amartha Hangtuah Jakarta vs DNA Bima Perkasa Jogjakarta

19.00-21.00 WIB - Bali United Basketball vs Tangerang Hawks Basketball

Rabu, 19 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Pacific Caesar Surabaya vs Pelita Jaya Bakrie

15.00-17.00 WIB - West Bandits Combiphar Solo vs NSH Mountain Gold Timika

17.00-19.00 WIB - Bumi Borneo Pontianak vs Prawira Bandung

19.00-21.00 WIB - Rans PIK Basketball vs Satria Muda Pertamina Jakarta

Kamis, 20 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Indonesia Patriots vs Amartha Hangtuah Jakarta

15.00-17.00 WIB - Satya Wacana Salatiga vs Bali United Basketball

17.00-19.00 WIB - Tangerang Hawks Basketball vs Dewa United Surabaya

19.00-21.00 WIB - DNA Bima Perkasa Jogjakarta vs Evos Thunder Bogor

Jumat, 21 Januari 2022

13.30-15.30 WIB - Bumi Borneo Pontianak vs Rans PIK Basketball

15.30-17.30 WIB - NSH Mountain Gold Timika vs Pacific Caesar Surabaya

17.30-19.30 WIB - Prawira Bandung vs Satria Muda Pertamina Jakarta

19.30-21.30 WIB - Pelita Jaya Bakrie vs West Bandits Combiphar Solo

Sabtu, 22 Januari 2022

13.00-15.00 WIB - Bali United Basketball vs DNA Bima Perkasa Jogjakarta

15.00-17.00 WIB - Evos Thunder Bogor vs Satya Wacana Salatiga

17.00-19.00 WIB - Dewa United Surabaya vs Indonesia Patriots

19.00-21.00 WIB - Amartha Hangtuah Jakarta vs Tangerang Hawks Basketball