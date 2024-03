5 Pemain dengan Statistik Terbaik di Kompetisi Basket IBL 2024 hingga Pekan Kedelapan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola basket nasional, IBL 2024, terus menyuguhkan laga-laga panas dari 14 klub kontestan. Hingga pekan kedelapan berlangsungnya kompetisi dan performa para pemain juga semakin terlihat jelas.

Pertandingan di basket IBL terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena terjadi beberapa perubahan kebijakan terkait pemain. Laga di IBL 2024 terasa lebih intens dan sengit di setiap pekan. Perebutan posisi klasemen untuk syarat melanjutkan babak berikutnya pun lebih bersaing.

Berikut daftar pemain IBL dengan statistik teratas pada kompetisi IBL 2024:

1. Top Poin - Jordan Adams (Dewa United Banten)

Jordan Adams masih memimpin rata-rata poin per gim (ppg) di IBL Tokopedia 2024 hingga pekan kedelapan. Dia mencatat rata-rata 28,6 ppg dalam delapan pertandingan tanpa kalah. Dewa United merupakan tim satu-satunya yang belum menderita kekalahan di IBL 2024.

Baca Juga: Kisah Para Pemain Muslim NBA Berlaga Sambil Berpuasa Ramadan

Adams tampil sangat produktif, bahkan sempat mencetak 39 poin dalam satu pertandingan pada Maret. Adams juga mencetak 6,5 rebound per gim (rpg), 4,9 assist per gim (apg), dan 2,9 steal per gim (spg). Untuk urusan poin ini, belum ada yang mampu mendekati average points Adams.

2. Top Rebounds - Kierell Green (Bali United Basketball)

Penampilan Green bersama Bali United sejauh ini cukup bagus. Dia mencetak 17,4 ppg dan 15,9 rpg. Dia masih memimpin rata-rata rebound di IBL 2024 hingga pekan kedelapan. Green memang sudah sesuai dengan harapan Bali United, terutama dalam menjaga paint area dari serangan lawan. Sementara di bawah Green dalam average rebound, ada Taylor Johns dari Kesatria Bengawan Solo dengan 14,2 rpg.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Top Assist - Devon Van Oostrum (RANS Simba Bogor)

Di tengah inkonsistensi yang dialami RANS Simba Bogor, masih ada Devon Van Oostrum yang tetap tampil stabil. Pemain keturunan Indonesia tersebut masih memimpin average assists dengan rata-rata 9,3 apg. Namun ketika membicarakan kehebatan Oostrum, jangan lupa ada Gelvis Solano Paulino dari Dewa United Banten yang memiliki kemampuan yang sama. Solano saat ini berada di peringkat kedua dalam average assists dengan 8,5 apg.

4. Top Blocks - Ronald Delph (Amartha Hangtuah Jakarta)

Sampai pekan kedelapan, Ronald Delph masih memimpin average blocks per game dengan 2,3 bpg. Tapi pemain Hangtuah tersebut kini punya pesaing. Pemain asing baru Tangerang Hawks Basketball Amir Williams juga memiliki kemampuan yang sama dengan Delph dalam bertahan. Dia mencetak 2,2 blocks per game sejak debutnya bersama Hawks pada Maret. Sehingga Delph harus lebih rajin menghalau tembakan lawan, jika tidak ingin tahtanya direbut Williams.

5. Top Steals - Taylor Johns (Kesatria Bengawan Solo)

Penampilan Taylor Johns di Kesatria Bengawan Solo cukup dominan. Johns sangat bagus dalam hal bertahan. Selain menjadi peringkat kedua Top Rebounds, Johns juga menduduki peringkat pertama untuk Top Steals dengan 3,3 spg. Johns adalah alasan kuat mengapa sampai pekan kedelapan Kesatria tetap konsisten. Mereka belum pernah kalah dalam tujuh laga terakhir.

Pilihan Editor: 24 Istilah yang Penting Diketahui dalam Balapan MotoGP