Bola Voli: Kim Yeon-koung dan Antoine Brizard Jadi Pemain Terbaik Dunia 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Yeon-koung, asal Korea Selatan, dinobatkan sebagai pemain bola voli putri terbaik pertama sepanjang tahun 2021. Ia menempati posisi pertama dalam daftar 12 pemain terbaik putra dan putri yang dirilis Volleyball World.

Daftar itu sudah dirilis berurutan sejak 10 Januari hingga 16 Januari kemarin. Nama Kim Yeon-koung, yang ditempatkan dalam daftar teratas, dirilis pekan ini. Sedangkan pemain asal Prancis, Antoine Brizard, menjadi yang terbaik di sektor putra.

Kim Yeon-koung adalah eks kapten tim nasional Korea Selatan dinobatkan sebagai bintang dari voli putri dunia. "2021 adalah tahun tonggak sejarah untuk Kim. Ini adalah tahun di mana dia memutuskan untuk pensiun dari tim nasional sejak 17 tahun debut bersama Korea Selatan tahun 2005," tulis Volleyball World.

"Itu adalah tahun dia memimpin negaranya melakoni Olimpiade ketiganya sekaligus final four Olimpiade yang kedua."

Secara pribadi, Kim juga mencatatkan beberapa torehan apik sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 tahun lalu. "Dia finis runner-up dalam peringkat statistik pemain untuk best scorer (136 poin), best attacker (122 spiking point), dan best defender (82 dig)," tulis Volleyball World kemudian.

"Di awal Tokyo 2020, dia juga menjadi delegasi negaranya untuk membawa bendera Korea Selatan di upacara pembukaan."

Popularitas atlet 33 tahun tersebut tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar turnamen voli. Kim tercatat menjadi pevoli pertama dengan jumlah pengikut Instagram dan Youtube mencapai satu juta akun di tahun 2021.

"Popularitas Kim yang besar di antara para penggemar membuatnya menjadi pevoli dengan pengikut terbanyak di media sosial," tulis Volleyball World.

"Dia menjadi pevoli pertama yang mendapatkan lebih dari satu juta subscriber Youtube. Dia juga mendapatkan satu juta pengikut Instagram di tahun 2021."

"Berdasarkan sumber di Korea, Kim juga menjadi atlet perempuan paling banyak disebut dalam cuitan dunia sepanjang 2021."

Sementara itu, pevoli putra terbaik dunia tahun 2021 jatuh kepada Antoine Brizard yang membawa Prancis merebut medali emas Olimpiade Tokyo.

Sebagai setter, Antoine Brizard memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur pola serangan Prancis di lapangan.

"Di Tokyo, Brizard tampil di perempat final melawa Polandia sejak set pertama dan membawa Prancis menang dalam duel lima set," tulis Volleyball World.

"Dia juga menjadi starter di semifinal melawan Argentina maupun saat menang dalam duel lima set melawan Rusia di partai final."

Untuk mendapatkan bola voli lain terus ikuti di laman Sport Tempo.

