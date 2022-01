Australian Open 2022, Rafael Nadal dan 3 Semifinalis Bisa Mengukir Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan absennya unggulan pertama, Novak Djokovic, empat semifinalis berpeluang membuat rekor di Australian Open 2022. Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Daniil Medvedev, dan Stefanos Tsitsipas adalah empat petenis yang bersaing memperebutkan tempat di partai final.

Nadal, yang menjadi juara pada 2009, berpeluang menjadi orang pertama yang merebut 21 gelar Grand Slam sepanjang karier melampaui torehan Novak Djokovic dan Roger Federer. Meski begitu, petenis berusia 35 tahun itu mengaku lebih termotivasi oleh kecintaan bermain tenis ketimbang melampaui rekor Djokovic dan Federer.

"Saya tidak yakin bahwa kebahagiaan saya akan bergantung pada apakah saya mencapai satu Grand Slam lebih banyak dari yang lain atau jika petenis lain mencapai lebih banyak gelar Grand Slam daripada saya," kata Nadal setelah pertandingan perempat final dikutip dari Reuters. Nadal adalah unggulan keenam di turnamen ini.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 21, 2022 Italy's Matteo Berrettini reacts during his third round match against Spain's Carlos Alcaraz REUTERS/Morgan Sette

Berrettini, yang akan melawan Nadal di semifinal hari Jumat, 28 Januari 2022, berusaha menjadi petenis Italia pertama yang memenangkan Australia Terbuka. "Saya suka berpikir bahwa saya sedang menulis sedikit dari sejarah tenis Italia. Kami adalah negara yang hebat untuk olahraga tenis," katanya.

Adapun Medvedev berpeluang menjadi orang pertama di era Terbuka yang memenangkan gelar mayor kedua segera setelah meraih gelar pertamanya di US Open 2021. "Jika itu benar terjadi, maka itu akan menjadi sejarah. Ini sempurna," kata petenis asal Rusia itu.

Tsitsipas sama dengan Berrettini. Ia akan menghadapi Medvedev, unggulan kedua, dalam pertandingan empat besar Australia Open. Jika berhasil menjadi juara, ia akan menjadi petenis Yunani pertama yang memenangkan Grand Slam.

Petenis Rusia Daniil Medvedev dan petenis Yunani Stefanos Tsitsipas berjabat tangan seusai menjalani laga semifinal Australia Open 2021. REUTERS/Jaimi Joy

"Saya menuju ke arah yang benar dan sejauh ini terlihat bagus bagi saya," kata Tsitsipas, petenis berusia 23 tahun itu. "Dengan pola pikir yang benar, dengan sikap yang benar dan dengan perkembangan yang tepat sepanjang turnamen, peluang saya cukup bagus."

Nadal dan Berrettini hanya punya rekor sekali pertemuan. Pada US Open 2019, Nadal mengalahkan Berrettini di babak semifinal. Bagi Berrettini, unggulan keenam turnamen itu telah menjadi inspirasi bagi kariernya selama lebih dari satu dekade. "Saya tahu saya bisa mengalahkannya, tapi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit," kata finalis Wimbledon 2021 itu.

Adapun Tsitsipas, runner-up Roland Garros 2021, dan Medvedev punya rekor pertemuan di Australian Open. Pada 2021, Medvedev berhasil mengalahkan Tsitsipas dengan dua set langsung pada babak semifinal di Melbourne Park. Partai ini akan menjadi partai ulangan tahun lalu.

