Jadwal Putaran Kedua Bola Voli PLN Proliga 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bola voli PLN Mobile Proliga 2022 akan memasuki putaran kedua. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Jumat, 11 Februari 2022.

Jadwal putaran kedua akan terdiri dari empat pekan. Tim-tim peserta akan bersaing berebut tiket final four hingga 6 Maret.

Pada rangkaian pertandingan nanti, dua tim Jakarta Pertamina, Pertamax dan Fastron, akan berusaha mempertahankan posisinya. Keduanya mampu merebut gelar juara di bagian putra dan putri pada putaran pertama lalu.

Tim putra Jakarta Pertamina Pertamax hanya kalah sekali dan memuncaki klasemen dengan nilai 11, unggul satu poin dari Surabaya Bhayangkara Samator, juara bertahan yang mereka kalahkan pada pekan terakhir.

Tim putri Pertamina Fastron merajai putaran pertama dengan catatan sempurna. Mereka tak terkalahkan dalam empat laga yang dijalaninya. Raihan poinnya, 12, terpaut enam dari juara bertahan Jakarta Mandiri Popsivo Polwan.

Pada pekan kelima, Jakarta Pertamina Pertamax akan bermain dua kali, melawan Kudus Sukun Badak dan Palembang Bank SumselBabel. Sedangkan Jakarta Pertamina Fastron akan melawan Gresik Petrokimia.

Nantinya empat tim teratas klasemen putra dan putri akan berhak berlaga di final four, yang akan digelar pada 11-20 Maret. Sedangkan grand final akan berlangsung 26-27 Maret 2022.

Jadwal Pekan V Putaran II:

(Live O Channel dan Vidio)

Jumat, 11 Februari 2022

14.00 WIB - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB - Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Sabtu, 12 Februari 2022

14.00 WIB - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan (Putri)

16.00 WIB - Jakarta BNI 46 vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra)

Minggu, 13 Februari 2022

11.30 WIB - Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel (Putri)

14.00 WIB - Gresik Petrokimia vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

16.00 WIB - Bogor LavAni vs Kudus Sukun Badak (Putra).

