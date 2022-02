Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: Peta Terkini Zona CONCACAF

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas sepak bola Kanada semakin perkasa dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF. Mereka meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah di El Salvador pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Sedangkan Amerika Serikat bangkit dari kekalahan di pertandingan sebelumnya dengan melumat Honduras 3-0.

Bagi Timnas Kanada kemenangan itu memantapkan posisi mereka di puncak klasemen zona CONCACAF dengan raihan 25 poin, sekaligus memastikan setidaknya mereka akan finis di empat besar atau mendapat satu tiket playoff antarbenua.

Kanada, yang belum terkalahkan sepanjang fase kualifikasi, membukukan kemenangan beruntun saat mempecundangi El Salvador 2-0 di Stadion Custaclan, San Salvador, semakin dekat dengan kesempatan kembali ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kali sejak 1986.

Atiba Hutchison memecahkan kebuntuan untuk membuka keunggulan Kanada pada menit ke-66 sebelum Jonathan David melengkapi kemenangan 2-0 tiga menit memasuki injury time, demikian catatan situs resmi CONCACAF.

Sementara itu di Allianz Field, Minnesota, tuan rumah Amerika Serikat kembali ke jalur kemenangan setelah takluk lawan Kanada di laga sebelumnya dengan melumat Honduras 3-0.

Gelandang Juventus Weston McKennie membawa Amerika memimpin lewat gol cepatnya hanya delapan menit selepas sepak mula dan keunggulan itu digandakan oleh Walker Zimmerman delapan menit jelang turun minum.

Christian Pulisic yang turun dari bangku cadangan melengkapi kemenangan jadi 3-0 demi membantu Amerika terus mendiami posisi kedua klasemen dengan 21 poin.

Dalam pertandingan lain yang berlangsung belakangan, Meksiko juga meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Panama di Stadion Azteca berkat penalti Raul Jimenez.

Meksiko menempel ketat Amerika, sama-sama memiliki 21 poin, tapi kalah selisih gol sehingga harus menempati urutan ketiga.

Satu pertandingan lainnya memastikan Jamaika tak lagi punya kesempatan untuk meraih tiket ke Qatar setelah menelan kekalahan 0-1 dari Kosta Rika di Independence Park, Kingston.

Jamaika menempati posisi ketujuh dengan tujuh poin, sementara Kosta Rika berada di urutan kelima dengan 16 poin.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF akan memberikan tiket putaran final bagi tiga tim teratas dan peringkat keempat bakal melakoni playoff antarbenua.

Hasil Kualifikasi Piala Dunai 2022 Zona CONCACAF

Jamika vs Kosta Rika 0-1

Amerika Serikat vs Honduras 3-0

El Salvador vs Kanada 0-2

Meksiko vs Panama 1-0.

