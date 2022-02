Jadwal Lengkap Bola Voli PLN Mobile Proliga 2022 Putaran Kedua, Live O Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola voli PLN Mobile Proliga 2022 memasuki putaran kedua. Rangkaian pertandingannya akan bergulir di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai Jumat, 11 Februari hingga 6 Maret 2022.

Sebanyak 25 pertandingan akan tersaji selama empat pekan. Setiap laga pun diprediksi sengit karena semua tim bertekad meraih kemenangan untuk bisa lolos ke final four. Selain itu, setiap tim peserta juga telah mengetahui kekuatan lawan masing-masing setelah saling berhadapan pada putaran sebelumnya.

Penyelenggara Proliga 2022 memastikan kompetisi terus berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Direktur Proliga Hanny S. Surkatty menyebut hal ini penting dilakukan menyusul temuan kasus COVID-19 pada atlet dan pelatih pada putaran I.

Sedikitnya lima pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, yakni Hany Budiarti, Geofanny Eka Cahyaningtyas, dan Nur Kholissah serta dua pemain asing, Brionne Butler dan Jennifer Alvarez positif terpapar virus corona. Pelatih Surabaya Bhayangkara Samator Sigit Ariwidodo, juga terpapar COVID-19.

Sejumlah aturan juga bakal diterapkan, khususnya mekanisme pertandingan. Proliga bakal tetap melanjutkan laga jika dalam satu tim terdapat sembilan pemain positif COVID-19, dalam kata lain, masih ada sembilan pemain lainnya yang bisa berlaga.

Namun, jika lebih dari setengah pemain terpapar COVID-19, maka laga ditunda. Proliga sendiri mewajibkan setiap tim mendaftarkan maksimal 18 pemain.

"Waktu pertandingan ditunda maksimal sepuluh hari dari jadwal awal pertandingan pertandingan yang teragenda pada awal kompetisi," kata Hanny.

Waktu pertandingan tunda akan dilaksanakan Jumat-Minggu malam pertandingan pekan selanjutnya. "Jika tidak memungkinkan pertandingan tunda akan dilaksanakan Senin dan Kamis, pekan selanjutnya," kata Hanny.

Jadwal lengkap pertandingan bola voli PLN Mobile Proliga 2022 pada putaran kedua:

(Live O Channel dan Vidio)

Pekan ke-5

Jumat, 11 Februari 2022

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Kudus Sukun Badak (Putra).

Sabtu, 12 Februari 2022

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra).

Minggu, 13 Februari 2022

11.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putri)

14.00 WIB: Gresik Petrokimia vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

16.00 WIB: Bogor LavAni vs Kudus Sukun Badak (Putra).

Pekan ke-6

Jumat, 18 Februari 2022

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

16.00 WIB: Surabaya Bhayangkara Samator vs Bogor LavAni (Putra).

Sabtu, 19 Februari 2022

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamas (Putra).

Minggu, 20 Februari 2022

14.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Surabaya Bhayangkara Samator vs Kudus Sukun Badak (Putra).

Pekan ke-7

Jumat, 25 Februari 2022

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Bogor LavAni (Putri).

Sabtu, 26 Februari 2022

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Kudus Sukun Badak (Putra)

16.00 WIB: Surabaya Bhayangkara Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra).

Minggu, 27 Februari 2022

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Popsivo Polwan (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Bogor LavAni (Putra).

Pekan ke-8

Jumat, 4 Maret 2022

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Bogor LavAni vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra).

Sabtu, 5 Maret 2022

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Surabaya Bhayangkara Samator (Putra)

Minggu, 6 Maret 2022

14.00 WIB: Gresik Petrokimia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra).

