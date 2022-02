Lolos Semifinal BATC 2022, Kepercayaan Diri Tim Putri Bulu Tangkis Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putri Indonesia berhasil lolos di babak semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu atau BATC 2022 setelah mengalahkan Kazakstan. Bertanding di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia, Rabu, 16 Februari 2022, Indonesia berhasil menang 5-0 atas Kazakhstan.

Di pertandingan sebelumnya, Indonesia mengalahan Hongkong dengan skor 4-1 pada Selasa kemarin. Dengan mengantongi dua kemenangan, Gregoria Mariska Tunjung pun berhasil mengamankan satu tiket ke babak empat besar.

Pada pertandingan melawan Kazakhstan tersebut, Indonesia menurunkan tim yang berbeda. Gregoria Mariska Tunjung dan Stephanie Widjaja diistirahatkan. Tim pelatih menurunkan Putri Kusuma Wardani, Bilqis Prasista dan Saifi Rizka Nurhidayah.

Ketiga pemain tunggal tersebut berhasil meraih kemenangan. "Saya hari ini bermain lebih baik. Lebih nyaman dan tidak tegang lagi seperti kemarin melawan Hongkong," kata Putri KW dalam keterangan tertulis seusai pertandingan.

Sedangkan Bilqis, yang memang baru turun untuk pertama kalinya di level senior, mengaku sempat tegang. Namun, ia berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Kamila Smagulova, 21-4 dan 21-6. "Saya sempat tegang juga karena ini pertama kali bertanding," ujar dia.

"Dari pertandingan ini saya bisa merasakan mendapatkan pengalaman berbeda dibandingkan dengan main di perseorangan. Perlu mental yang lebih kuat untuk bermain beregu," kata Bilqis menambahkan.

Herlin Djaenudin, pelatih tunggal putri, mengatakan bahwa tim pelatih ingin memberikan kesempatan semua pemain merasakan atmosfer pertandingan. Ia menilai permainan anak asuhnya cukup baik.

"Menghadapi Kazakhstan kami menurunkan pemain yang berbeda. Ini dengan harapan semua pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan. Secara umum, penampilan pemain-pemain yang tampil hari ini juga baik dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya," kata Herlin.

Indonesia lolos ke semifinal bersama Korea Selatan yang juga mengantongi dua kemenangan di grup Z BATC 2022. Pada hari yang sama Korea berhasil mengantongi kemenangan meyakinkan, 5-0, atas Hong Kong. Indonesia dan Korea akan saling berhadapan pada Kamis, 17 Feburari 2022. Laga terakhir ini akan menentukan juara grup.

Gregoria dan Putri KW mengungkapkan siap untuk diturunkan saat menghadapi Korea Selatan. "Lawan Korea besok, saya siap kalau diturunkan. Saya ingin tampil baik makanya hari ini saya yang tak diturunkan bertanding memilih latihan," kata Gregoria.

Putri KW menambahkan, "Saya juga siap apabila dipilih untuk bertanding melawan Korea."

Hasil lengkap Indonesia vs Kazakhstan:

WS1: Putri Kusuma Wardani vs Aisha Zhumabek, 21-8, 21-7

WS2: Bilqis Prasista vs Kamila Smagulova, 21-4, 21-6.

WS3: Saifi Rizka Nurhidayah vs Nargiza Rakhmetullayeva, 21-4, 21-8.

WD1: Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi vs Arina Sazonova / Aisha Zhumabek, 21-3, 21-5.

WD2: Lanny Tria Mayasari / Jesita Putri Miantoro vs Nargiza Rakhmetullayeva / Kamila Smagulova, 21-6, 21-5.

