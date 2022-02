Kata Christian Adinata Usai Jadi Penentu Kemenangan Indonesia atas Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra, Christian Adinata, menjadi penentu kemenangan tim bulu tangkis Indonesia atas Korea Selatan di babak penyisihan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu atau BATC 2022. Tampil di partai kelima, Christian mengalahkan wakil Korea, Jeong Min Sun, lewat pertandingan tiga gim dengan 21-19, 11-21 dan 21-17.

Kemenangan Christian di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia pada Kamis 17 Februari 2022 itu pun membuat Indonesia unggul 3-2 atas Korea. Seusai pertandingan, Christian mengau senang bisa mengalahkan lawannya kali ini.

"Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan dan tidak cedera. Senang bisa main maksimal dan menyumbangkan poin, meski tegang akhirnya bisa mengatasi," kata Christian dalam keterangan tertulisnya..

Atlet berusia 21 tahun yang kini berada di peringkat 203 dunia tersebut menambahkan, "Tadi memulai pertandingan di gim pertama kurang bagus dan banyak kesalahan sampai tertinggal 3-11. Tapi makin lama feeling saya bisa kembali. Saya pelan-pelan bisa mengejar dan akhirnya menang."

Pada pertandingan tersebut, Chico Aura Dwi Wardoyo menyumbang poin pertama untuk Indonesia. Ia mengalahkan Jeon Hyeok Jin 21-18, 15-21 dan 21-19 dalam waktu 66 menit. Di partai kedua, pasangan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan gagal menyumbangkan poin. Mereka kalah dari Jin Yong / Na Sung Seung, 10-21 dan 19-21.

"Saya kecewa tidak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia. Setelah gagal saat lawan Hong Kong, kami kini kalah lagi. Yang pasti saya mendapat banyak pelajaran saat pertama kali di BATC ini. Ternyata tekanan mental main di turnamen beregu itu berbeda dengan kejuaraan perseorangan," kata Yeremia.

Indonesia kembali menelan kekalahan setelah tunggal kedua, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay kalah dari Kim Joo Wan. Ikhsan kalah dalam dua gim, 18-21 dan 14-21. Indonesia bisa menyamakan kedudukan 2-2 dari pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang mengalahkan Noh Jin Seong/Yoon Dae Il, 21-13 dan 21-13.

"Kami main normal saja. Bisa mengeluarkan permainan terbaik dan tidak memikirkan soal Indonesia tertinggal 1-2," kata Daniel.

Ini menjadi kemenangan kedua tim putra di BATC 2022. Sebelumnya di laga perdana mereka mengalahkan Hong Kong 4-1. Di pertandingan terakhir Grup A Indonesia akan berhadapan dengan India.

Hasil lengkap tim putra Indonesia vs Korea di BATC 2022.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jeon Hyeok Jin, 21-18, 15-21, 21-19.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Jin Yong/Na Sung Seung, 10-21, 19-21.

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Kim Joo Wan, 18-21, 14-21.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Noh Jin Seong/Yoon Dae Il, 21-13, 21-13.

Christian Adinata vs Jeong Min Sun, 21-19, 11-21, 21-17.

