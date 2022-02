Hadapi An Seyoung di All England 2022, Gregoria Mariska Tak Ingin Terbebani

TEMPO.CO, Jakarta - Gregoria Mariska Tunjung bakal menghadapi laga berat pada babak pertama turnamen bulu tangkis All England 2022. Atlet tunggal putri tersebut sudah dihadang unggulan keempat asal Korea Selatan, An Seyoung, pada turnamen bulu tangkis yang bakal dimulai pada 16-20 Maret di Birmingham Arena, Inggris.

Gregoria akan memanfaatkan momentum setelah berhasil memimpin tim putri Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu atau BATC 2022. Pada turnamen dua tahunan tersebut, tim putri berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Korea dengan skor 3-1.

An Seyoung memang absen dalam turnamen beregu tersebut. Namun, usaha Gregoria dan kawan-kawan berhasil membuat tim putri menyabet gelar perdana dalam sejarah turnamen beregu Asia.

Menghadapi An Seyoung, Gregoria mengaku memiliki target khusus saat menghadapi duel melawan tunggal putri peringkat keempat tersebut. Tak menyebut target khususnya, duel Gregoria dan An Seyoung akan menjadi pertandingan pertama mereka di level senior.

"Jujur, saya punya target nanti saat bertemu An Seyoung, tapi saya tidak mau membebankan diri terlalu jauh dulu. Saya mau fokus ke persiapan sebaik mungkin, latihan kerja keras biar nanti di sana bisa bertambah lagi percaya dirinya. Motivasi saya juga meningkat usai saya dan tim berhasil juara di Kejuraan Asia," kata atlet berusia 22 tahun ini dalam keterangan tertulis PBSI, Kamis, 24 Februari 2022.

"Puji Tuhan, hari ini sudah mulai kembali latihan setelah pulang dari Malaysia dan menjalani karantina. Latihannya juga sudah normal, fisik dan teknik. Semoga di sisa waktu sebelum ke All England ini, kondisi saya bisa naik dan naik terus," kata tunggal putri nomor 27 dunia tersebut.

Gregoria butuh kerja keras untuk menghadapi atlet berjuluk Si Bocah Ajaib. Kalah jauh dari sisi peringkat, ia perlu mewaspadai tren positif An Seyoung. Atlet Korea itu pun sedang dalam tren bagus menjelang turnamen pertamanya tahun ini setelah menyabet gelar Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals di Bali pada Desember lalu.

