Sabtu, 5 Maret 2022
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Hasil FP3 MotoGP Qatar: Enea Bastianini Tercepat, Quartararo Harus Lewati Q1

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Editor:

Nurdin Saleh

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    Enea Bastianini. (instagram/@bestia23)

    Enea Bastianini. (instagram/@bestia23)

    TEMPO.CO, Jakarta - Enea Bastianini menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Qatar, di Sirkuit Losai, Sabtu sore, 5 Maret 2022. Juara bertahan Fabio Quartararo menempati posisi keempat tapi gagal merebut tiket langsung ke kualifikasi kedua.

    Enea Bastianini menorehkan waktu tercepat 1 menit 53,790 detik pada FP3. Pembalap Gresini Racing-Ducati itu unggul Pol Espargaro (Repsol Honda) dan Francesco Bagnaia((Ducati Lenovo) yang menempati posisi kedua dan ketiga.

    Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha, mampu menempati posisi keempat dalam FP3. Namun, ia gagal masuk 10 besar waktu kombinasi sehingga harus berebut dua tiket ke kualifikasi kedua dari Q1.

    Posisi tiga besar waktu kombinasi ditempati tiga pembalap teratas di FP2, yakni Alex Rins (Suzuki Ecstar), Marc Marquez (Repsol Honda) dan Joan Mir (Suzuki Ecstar).

    Hasil FP3 MotoGP Qatar

    No PembalapTim
    1Enea BastianiniGresini Ducati (GP21)
    2Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)
    3Francesco BagnaiaDucati Lenovo (GP22)
    4Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    5Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    6Johann ZarcoPramac Ducati (GP22)
    7Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    8Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    9Jorge MartinPramac Ducati (GP22)
    10Maverick ViñalesAprilia Factory (RS-GP)
    11Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    12Luca MariniMooney VR46 Ducati (GP22)
    13Fabio Di GiannantonioGresini Ducati (GP21)
    14Aleix EspargaroAprilia Factory (RS-GP)
    15Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    16Remy GardnerKTM Tech3 (RC16)
    17Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
    18Marco BezzecchiMooney VR46 Ducati (GP21)
    19Andrea DoviziosoWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
    20Jack MillerDucati Lenovo (GP22)
    21Darryn BinderWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
    22Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    23Franco MorbidelliMonster Yamaha (YZR-M1)
    24Raul FernandezKTM Tech3 (RC16)

    Hasil Waktu Kombinasi Tiga Latihan Bebas

    No PembalapTim
    1Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    2Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    3Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    4Jorge MartinPramac Ducati (GP22)
    5Enea BastianiniGresini Ducati (GP21)
    6Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)
    7Franco MorbidelliMonster Yamaha (YZR-M1)
    8Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP22)
    9Jack MillerDucati Lenovo (GP22)
    10Aleix EspargaroAprilia Factory (RS-GP)

    Jadwal MotoGP Qatar beriktunya:

    Sabtu, 5 Februari 2022
    21.20-21.50: Latihan Bebas Ke-4
    22.00-22.15: Kualifikasi Pertama
    22.25-22.40: Kualifikasi Kedua

    Ahad, 6 Februari 2022
    17.40-18.00: Sesi pemanasan MotoGP
    22.00 WIB: Balapan MotoGP (live Trans7).

    Baca Juga: Kalah, Popsivo Tetap Lolos ke Final Four Proliga 2022

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  • MotoGP 2022
  • MotoGP Qatar
  • Enea Bastianini
  • Alex Rins

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