Hasil FP3 MotoGP Qatar: Enea Bastianini Tercepat, Quartararo Harus Lewati Q1

TEMPO.CO, Jakarta - Enea Bastianini menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Qatar, di Sirkuit Losai, Sabtu sore, 5 Maret 2022. Juara bertahan Fabio Quartararo menempati posisi keempat tapi gagal merebut tiket langsung ke kualifikasi kedua.
Enea Bastianini menorehkan waktu tercepat 1 menit 53,790 detik pada FP3. Pembalap Gresini Racing-Ducati itu unggul Pol Espargaro (Repsol Honda) dan Francesco Bagnaia((Ducati Lenovo) yang menempati posisi kedua dan ketiga.
Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha, mampu menempati posisi keempat dalam FP3. Namun, ia gagal masuk 10 besar waktu kombinasi sehingga harus berebut dua tiket ke kualifikasi kedua dari Q1.
Posisi tiga besar waktu kombinasi ditempati tiga pembalap teratas di FP2, yakni Alex Rins (Suzuki Ecstar), Marc Marquez (Repsol Honda) dan Joan Mir (Suzuki Ecstar).
Hasil FP3 MotoGP Qatar
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Enea Bastianini
|Gresini Ducati (GP21)
|2
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo (GP22)
|4
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|5
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|6
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP22)
|7
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|8
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|9
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP22)
|10
|Maverick Viñales
|Aprilia Factory (RS-GP)
|11
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|12
|Luca Marini
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|13
|Fabio Di Giannantonio
|Gresini Ducati (GP21)
|14
|Aleix Espargaro
|Aprilia Factory (RS-GP)
|15
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|16
|Remy Gardner
|KTM Tech3 (RC16)
|17
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|18
|Marco Bezzecchi
|Mooney VR46 Ducati (GP21)
|19
|Andrea Dovizioso
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|20
|Jack Miller
|Ducati Lenovo (GP22)
|21
|Darryn Binder
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|22
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|23
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|24
|Raul Fernandez
|KTM Tech3 (RC16)
Hasil Waktu Kombinasi Tiga Latihan Bebas
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|2
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|3
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|4
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP22)
|5
|Enea Bastianini
|Gresini Ducati (GP21)
|6
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
|7
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo (GP22)
|9
|Jack Miller
|Ducati Lenovo (GP22)
|10
|Aleix Espargaro
|Aprilia Factory (RS-GP)
Jadwal MotoGP Qatar beriktunya:
Sabtu, 5 Februari 2022
21.20-21.50: Latihan Bebas Ke-4
22.00-22.15: Kualifikasi Pertama
22.25-22.40: Kualifikasi Kedua
Ahad, 6 Februari 2022
17.40-18.00: Sesi pemanasan MotoGP
22.00 WIB: Balapan MotoGP (live Trans7).
Baca Juga: Kalah, Popsivo Tetap Lolos ke Final Four Proliga 2022