Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 Ahad 6 Maret: 3 Laga Penentu Juara Putaran 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal PLN Mobile Proliga 2022 pada Ahad, 6 Maret 2022, akan menampilkan tiga laga terakhir babak penyisihan grup. Perebutan juara Putaran 2 di sektor putra dan putri akan berlangsung.

Inilah jadwal selengkapnya, yang akan disiarkan langsung oleh O Channel:

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank SumselBabel (Putra)

18:30: laga tunda: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax (putra).

Berikut klasemen Proliga 2022 sementara khusus putaran kedua:

Klasemen PLN Mobile Proliga 2022 menjelang jadwal terakhir putaran kedua, Ahad, 6 Maret 2022. (www.proliga.co.id)

Di bagian putri, laga Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata akan menentukan posisi juara grup. Bandung Bjb akan merebut gelar itu bila menang atas Gresik. Mereka saat ini menempati posisi kedua dengan nilai 9, hanya kalah satu poin dari Jakarta Pertamina Faston.

Di bagian putra, dua laga yang akan berlangsung akan menentukan posisi akhir di puncak klasemen putaran dua. Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Pertamax sama-sama mengemas nilai 9, tertinggal tiga angka dari Bogor Lavani. Keduanya membutuhkan kemenangan telak (3-0 atau 3-1) untuk juara.

Saat ini, empat tiket final four di bagian putra dan putri sudah terdistribusi. Tim yang lolos di bagian putra adalah Jakarta Pertamina Pertamax, Bogor LavAni, Jakarta BNI, dan Surabaya Bhayangkara Samator.

Di bagian putri, tim yang sudah melaju ke empat besar adalah Jakarta Pertamina Fastron, Bandung Bjb Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan Jakarta Mandiri Popsivo Polwan.

Klasemen Umum PLN Mobile Proliga

Baca Juga: Jorge Martin Raih Pole untuk MotoGP Qatar