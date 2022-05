Rekap Hasil Thailand Open 2022: 11 Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki delapan wakil ke babak 16 besar Thailand Open 2022 seusai menjalani rangkaian pertandingan babak pertama di Impact Arena, Bangkok, Rabu, 18 Mei 2022. Sehari sebelumnya, tiga ganda putra Indonesia telah lebih dulu melakoni babak 32 besar turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.

Mereka adalah Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana / Mohammad Shohibul Fikri, dan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira / Ade Yusuf Santoso. Dengan tambahan tujuh wakil, sebanyak 10 wakil Indonesia akan bertarung di babak kedua Thailand Open pada Kamis, 19 Mei 2022.

Salah satu pertandingan mengejutkan terjadi ketika Tommy Sugiarto berhasil mengalahkan Chou Tien Chen, unggulan keempat dari CIna Taipei. Tommy, yang bermain tanpa beban, mampu menaklukkan Chou yang berstatus tunggal putra unggulan dengan skor dramatis 22-20, 14-21, 21-15.

Selain itu, tunggal putri non-pelatnas, Ruselli Hartawan dan Fitriani memetik kemenangan perdana setelah kalah di nomor ganda putri, Selasa kemarin. Ruselli mengandaskan tunggal putri andalan Malaysia, Kisona Selvaduray, sedangkan Fitriani menang atas Leonice Huet dari Prancis.

Adapun Shesar Hiren Rhustavito sukses menuntaskan tugas sebagai pemain terakhir Merah Putih dengan kemenangan di babak 32 besar Thailand Open 2022. Pemain asal Sukoharjo itu menang comeback 17-21, 21-19, 21-16, atas unggulan ketiga asal Denmark, Anders Antonsen, untuk melaju ke babak kedua.

Di sisi lain, pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati harus mengakui keunggulan pasangan nomor satu dunia asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai. Mengamankan gim pertama, mereka kalah 21-13, 16-21, 13-21.

Berikut rekap hasil hari kedua Thailand Open 2022, Rabu, 18 Mei 2022

Tunggal Putra:

Tommy Sugiarto vs Chou Tien Chen (Taiwan/4): 22-20, 14-21, 21-15 (71 menit)

Shesar Hiren Rhustavito vs Anders Antonsen (Denmark/3): 17-21 21-19, 21-16 (77 menit)

Tunggal Putri:

Ruselli Hartawan vs Kisona Selvaduray (Malaysia): 14-21, 21-18, 21-19 (59 menit)

Fitriani vs Leonice Huet (Prancis): 21-11, 23-21 (35 menit)

Ganda Putra:

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (1) vs Callum Hemming/Steve Stallwodd (Inggris): 21-19, 21-19 (32 menit)

Ganda Campuran:

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand/1): 21-13, 16-21, 13-21 (52 menit)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Jan Colin Voelker/Stine Kuespert (Jerman): 21-9, 21-14 (29 menit)

Akbar Bintang Chayono/Marsheilla Gischa Islami vs Adham Hatem Elgamal/Doha Hany (Mesir): 21-16, 21-14 (26 menit)

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Venkat Gaurav Prasad/Juhi Dewangan (India): 21-15, 21-11 (26 menit)

