Trending Bulu Tangkis: Yeremia Rambitan Minta Maaf Soal Candaan Tak Senonoh

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Rambitan, meminta maaf atas ucapannya yang dinilai tak pantas. Permintaan maaf terebut disampaikan lewat video yang diunggah dalam Instagram Story akun PBSI, Rabu, 25 Mei 2022.

Yeremia saat ini tengah menjadi sorotan netizen. Ia dikecam karena perkataan tidak senonohnya saat memakai seragam timnas bulu tangkis Indonesia, dalam siaran live di akun tiktoknya sepulang dari SEA Games, pekan ini.

Kala itu Yeremia melontarkan candaan yang dianggap melecehkan, "I love you and I want to f**k you", yang diarahkan pada volunteer SEA Games Vietnam.

Pemain yang memiliki nama lengkap Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan itu kemudian menjadi sasaran kritik dan kecaman warganet karena ulahnya. Ia dianggap merusak citra bulu tangkis Indonesia, sehingga dituntut segera minta maaf.

Karena derasnya hujatan, pada Rabu ini, ia kemudian menutup seluruh akun media sosialnya. Kini, Yeremia meminta atas ucapannya itu.

"Halo semuanya. Atas nama saya pribadi, Yeremia, saya memohon maaf kepada PBSI, tim NOC Indonesia, dan pencinta bulutangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya dan khilaf saat bercanda dengan perkataan-perkataan saya," kata Yeremia, dalam video yang diunggah akun Instagram PBSI.

"Pelatih sudah menegur saya dengan keras dan juga saya sudah meminta maaf kepada volunteer tersebut. Sekali saya meminta maaf untuk semuanya."

Yeremia Rambitan merupakan salah satu atlet bulu tangkis Indonesia yang berlaga di SEA Games 2021. Bersama pasangannya, Pramudya Kusumawardana, mereka berhasil meraih medali dari sektor ganda putra setelah dikalahkan pasangan Indonesia lain, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, di babak final.

Dalam ranking terbaru yang dirilis BWF pekan ini, Yeremia Rambitan dan pasangannya berada di posisi ke-16 dunia. Mereka menjadi ganda putra keempat terbaik yang dimiliki Indonesia.

