Hasil MotoGP Italia: Bagnaia Juara, Quartararo Kedua, Marquez Posisi 10

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Italia berlangsung di Sirkuit Mugello, Ahad malam, 29 Mei 2022. Banyak hal menarik terjadi dalam balapan ini.

Simak kabar selengkapnya:

Para Penghuni Podium

Francesco Bagnaia berhasil menjuarai balapan MotoGP Italia. Pembalap ini Ducati Lenovo memulai balapan dari posisi kelima dan tak pernah berada di posisi tiga besar hingga lap keempat. Ia merebut posisi terdepan pada lap ke-10 dan mampu mempertahankannya hingga akhir.

Bagnaia merebut podium keduanya musim ini. Sebelumnya rider Italia ini menjadi juara di GP Spanyol.

Posisi kedua ditempati oleh Fabio Quartararo . Pembalap Monster Energy Yamaha ini merebut podium keempatnya. Sebelumnya ia menjadi juara sekali dan finis kedua dua kali.

Podium yang ketiga direbut Aleix Espargaro. Pembalap Aprilia Racing ini merebut podium kelimanya musim ini, dengan menempati posisi ketiga untuk keempat kalinya secara beruntun.

Posisi Marc Marquez

Marc Marquez menjalani balapan terakhir sebelum kembali naik meja operasi --yang keempat kali-- untuk mengatasi cedera lama di tangannya.

Pembalap Repsol Honda ini memulai balapan dari posisi ke-12. Sempat naik ke posisi kesembilan, ia akhirnya finis di urutan ke-10.

What a reception for @marcmarquez93

Best of luck with your surgery and hope to see you racing again in 2022 #MotoGP | #ItalianGP pic.twitter.com/DFfEsiWiAo